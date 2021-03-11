【曾志偉回巢】《勁歌金曲》有望重返黃金時段撼《Chill Club》　《開心速遞》讓路《聲夢傳奇》復活

▲ TVB節目將有重大調動。

曾志偉回歸TVB出任副總經理，先全面接管音樂及綜藝節目事務，甫上任立即做出成績，成功與三大唱片公司破冰，各大唱片公司歌手可以亮相TVB節目。不過TVB的人事變遷就仍未停止，並有傳《流行經典50年》將於4月播畢，讓路由《勁歌金曲》重奪周日黃金時段！

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▲ 曾志偉回歸TVB後大力改革音樂事務。（東星圖片）

大台音樂節目重新受重視

自曾志偉回巢後，TVB就開始進行大調動，曾傳與志偉不和的余詠珊被調職往業務發展部，而她的丈夫、星夢娛樂行政總裁何哲圖更已離任，二人掌管的音樂及綜藝節目範疇全交曾志偉負責。

曾志偉積極推動音樂，與三大唱片公司搞破冰後，現時傳《勁歌金曲》將重奪周日黃金時段，取代由2017年起已播放的《流行經典50年》，節目將於4月結束。

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《勁歌金曲》撼《Chill Club》

有指《勁歌金曲》返回黃金時段，並將改為以直播方式播出，及增設現場樂隊演繹，與99台ViuTV同時段播映的音樂節目《Chill Club》對撼。

此外，由余詠珊及何哲圖負責的大型選秀節目《聲夢傳奇》亦有望復活。早前有指因曾志偉回歸後，《聲夢傳奇》即延播，更有傳或會胎死腹中。現時有消息指一星期播足7晚的《愛•回家之開心速遞》，於4月起改為周一至周六播出，周日同時段讓路播《聲夢傳奇》。

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向星夢派派定心丸

在上星期，曾志偉更亮相《#後生仔傾吓偈》向眾「後生仔女」主持大派定心丸。他指出由於坊間謠傳太多，故特意現身《#後生仔傾吓偈》，指該節目定會繼續做，並鼓勵眾「後生仔」構思更多豐富內容，甚至製作其他節目，以行動證明他不會連根拔起「余詠珊黨派」的藝人，不會「清算」一眾「後生仔」。

另外，早前TVB與三大唱片公司破冰時，曾志偉在記者會上也向一眾星夢娛樂表示：「星夢歌手仍然都會上節目。」以粉碎他和星夢歌手不和的傳聞。

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