【酒店下午茶】W酒店推黑松露主題下午茶　兩位538元品嘗10款矜貴美食

▲ 香港W酒店WOOBAR推出的「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露入饌，十分矜貴。(酒店提供)

香港W酒店WOOBAR最近聯乘普羅旺斯的松露和魚子醬專家Plantin Kaviari，合作推出「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露做食材，製作多款鹹甜美食，價錢由538元起/兩位，算是抵食。

這個下午茶由即日至5月31日供應，酒店行政總廚Rafael Gil及糕點總廚Baptiste Villefranque合作創作了5款鹹點及5款甜點，先以鮮味爆發的Kaviari帶子醬伴龍蝦三文魚子蟹肉撻打頭陣，接著有牛肉紅菜頭他他配松露雪花，清新的紅菜頭跟跟肉味香濃的牛肉他他絕對是最佳配搭。

緊接上場是滿有創意的鮮松露雞蛋三文治，在三文治上刨上新鮮的黑松露，獨特的芳香與惹味的雞蛋沙律完美絕合，令人食不停口。另外還有香濃惹味的芝士蘑菇意式炸飯球配松露醬，以及松露康堤芝士馬卡龍，打破馬卡龍只是甜點的固有形象。

甜品則有幼滑細膩的蜂蜜松露意式奶凍伴黑莓，濃郁而溫順的蜂蜜滋養身心；還有口感酥脆的鮮松露士多啤梨蛋白餅，入口即融，讓松露和草莓的香氣縈繞在舌尖。其餘還有春櫻忌廉泡芙、酒香車厘子黑森林撻、松露黑朱古力等等。

▲ 甜品賣相十分精美，外形吸引。(酒店提供)

最後，當然不要錯過大廚的招牌經典英式鬆餅，配Alain Milliat有機果醬及凝塊忌廉，絕對是最佳拍檔。

品嚐過「黑鑽魅力」松露下午茶矜貴的Plantin Kaviari松露後，別忘了拍下動人美照，於6月1日前在Instagram上載美照，並標誌 @whongkong @plantinkaviari_hk #WHongKong#PlantinKaviariHK #TrufflePleasure #PlantinWhotel，最具創意的3位得獎者，有機會贏取豐富的Plantin Kaviari精美禮盒。別忘記把帳號設為公開以參加是次活動！

WOOBAR

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

電話：3717 2889

兩位價錢：周一至周五 538元(另加一)；周六、週日及公眾假期 688元(另加一)

記者：招美寶