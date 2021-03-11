【土地問題】一家6口逼住300呎舊式公屋　港女大學生呻：從未感受私人空間

▲ 一家6口逼住300呎舊式公屋，港女大學生呻：「從未感受私人空間。」

房屋問題長期困擾許多香港人，居住空間有限，不少人不但沒有自己獨立的房間，與家人同住在狹小的地方更沒有私人空間。一名本地女大學生於討論區發文大呻，指自小一家6口逼住300多呎舊式公屋，須與弟弟同房並共用衣櫃，更沒有書枱，疫情下又未能外出溫習，家中爺爺嫲嫲經常在家難以專心溫習，她崩潰表示，「19、20歲女仲要同個16歲細佬逼埋同1間房，從未感受私人空間。」

一名本港女大學生於討論區Dcard以「有冇人屋企係冇自己房」為題發帖，指自小羨慕朋友們擁有自己的房間，直言沒有屬於自己的睡房非常不方便。她慨歎一直與父母、爺爺嫲嫲及弟弟一家6口同住300多呎舊式公屋，多年前已申請擠迫公屋住戶惟仍未獲批。由於學校沒有學生宿舍，家中爺爺嫲嫲經常在家大聲聊天走動，導致她無法專心溫習。

與弟弟同房共用衣櫃

除此，她與弟弟同房，二人共用衣櫃，溫習也沒有書枱，她抱怨弟弟經常在房間內玩電腦遊戲，非常嘈吵，即使想提早起床溫習，可是鬧鐘一響卻將全家人吵醒，

19、20歲女仲要同個16歲細佬逼埋同1間房，夜晚喺房開燈溫又俾人話阻住細佬瞓。

由於家中狹窄，甚至連傾電話的機會都沒有，「平時唔開心想搵朋友煲下電話粥都要下下落街，喺屋企講少少嘢就全世界都聽到」。她回想以往與男朋友交往時，雙方也未能通一次電話，「空間細真係好煩。」

從來沒有私人空間

看著自己的情況，她埋怨道：

冇錢真係唔好生仔女。有時係度諗，其實現實限制咗你揀咩科，真係有返少少家底先好揀啲自己有興趣嘅科。

她希望趕快畢業，將來與朋友租屋住，大呻「未感受過咩叫私人空間」。

網民：香港土地問題好嚴重

不少網民安慰女大學生，指香港的土地問題嚴重，很多人面對同樣問題。部分留言如下︰

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責任編輯：王明芳