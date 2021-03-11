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【新形象】糖妹棄多年齊蔭換新髮型示人　黃山怡默默耕耘從唐樓住到貝沙灣

娛樂 12:06 2021/03/11

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糖妹黃山怡最近轉換了新髮型。

糖妹黃山怡入行約13年，齊蔭造型加上天生一臉童顏，可愛形象深入民心，亦令糖妹外表遠比真實年齡年青輕很多。但糖妹這齊蔭造型已成過去的標記，因為如今33歲的糖妹最近更換新髮型，捨棄齊蔭的她看起來較成熟，而新造型獲不少網民注意及讚賞。

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糖妹新造型獲好評

糖妹近日以露額造型示人，打扮專業的她引起網民討論，不少網民大讚：「好有驚喜！」、「終於放棄執陰。」、「額頭曝光了！好美！」、「成熟了不少。」也有網民懷念糖妹的舊造型，「那麼多年的齊蔭不見了！」、「可愛的糖妹成為回憶。」

天生童顏的糖妹向來思想成熟，入行至今一直明白追夢都要考慮現實，她曾於TOPick訪問中提到：「出道前已一直兼職做電台、化妝，因為不想父母擔心，也覺不應該問家人拿錢，媽媽曾講過可給錢讓我讀書，但我覺已經出身，應懂照顧自己，亦有自己對人生的想法。」

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除不讓家人擔心外，糖妹更是一位好家姐，寧願先將錢供給弟弟在海外讀書：「一個男生去過海外留學，對投身社會一定有有幫助，若弟弟有興趣過去留學，而我能力做到，也願意供他，雖然負擔是重了，但投資在一個人身上，是不能這樣去計算。」

原居於深水埗唐樓的糖妹後來為方便工作於2019年搬屋租住南區的貝沙灣，據悉每月租金約2萬多元。自言租金成為生活最大開支，向來屬慳妹的糖妹日常使費更精打細算。

她本身想置業，所以仍在努力儲首期，而且糖妹認為買樓是人生大事不能輕率入市。雖然如此，因為父母已退休，她肩負養家的重任，孝順女兼好家姐肩負弟弟赴英國讀大學的學費。

同場加映：糖妹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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