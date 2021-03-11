【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋覆核　法官批准黃碧雲保釋

▲ 47人顛覆國家政權案，法官批准黃碧雲保釋。（馮漢柱攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司就其中11人准保釋決定提出覆核，高等法院早前押後覆核聆訊分3批處理。黃碧雲今（11日）於高等法院進行覆核聆訊，法官最終駁回律政司覆核申請，黃獲准保釋，期間須遵守一系列保釋條件；案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。

黃碧雲今由資深大律師夏博義代表，律政司一方由副刑事檢控專員楊美琪代表。

法官杜麗冰於聆訊前，指有傳媒申請暫撤去保釋程序報導的限制。法官指明白公開審訊原則及傳媒有報導責任，惟考慮到未來審訊程序的公正性，以及控辯雙方利益，故不撤去《刑事訴訟程序條例》第9P條的限制。

法官杜麗冰聽過雙方陳詞後，最終駁回律政司覆核申請。

黃獲准以現金及人事共20萬元保釋至5月31日再訊，須遵守一系列保釋條件，包括不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為，不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。黃另須遵守不准離港令及宵禁令，及每周到警署報到4天。

47名被告早前在西九龍裁判法院提堂，裁判官向15名被告批出保釋，惟律政司提出覆核及引例要求各人還押，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人的保釋，4人早前獲保釋候訊。

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記者：王仁昌