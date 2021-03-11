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【生仔要考牌】港女感情關係混亂與兩名男友先後產下2名女兒　戀上現任男友懷第3胎仍去飲酒

育兒經 12:31 2021/03/11

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正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，親子之路可是很漫長的。不過近日有網民在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，指一名港女不斷跟不同男人生孩子，關係混亂，而在兩個女兒仍居於寄養家庭之際，又懷上第3胎。加上她在懷孕期間仍不斷去飲酒，被網民批評行為不負責任，令人憤怒。

投稿人指3名孩子都不是同一父親，形容事主「不斷生B當飯食，不斷去飲酒，甚至懷孕中都仲飲酒。」又稱事主即使正領取綜援和需要看精神科醫生，加上兩名分別5歲和2歲的女兒正居於寄養家庭，仍堅持生下第3胎，情況令人十分擔心。

疑似事主在社交網站發帖，指自己是「為咗個責任先想你嚟呢個世界，唔係似其他人咁冷血。」

帖文引來網民回應，斥事主沒有避孕意識和不負責任，要考慮自己是否適合當媽媽。

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責任編輯：王明芳

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