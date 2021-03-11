【大步走】陳自瑤母女慷慨解囊助陳積榮　Yoyo：希望大家可出一分力

▲ 陳自瑤人美心善。

前TVB藝員陳積榮（Jeff）因治療癌症而花光積蓄，於是拍片希望得到支援。與陳積榮素未謀面的陳自瑤Yoyo，曾在個人社交媒體轉載陳積榮的影片，更與8歲女兒QQ一起捐贈給陳積榮。

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▲ Yoyo出席《大步走》活動。（FB圖片）

與陳積榮不認識

Yoyo在Facebook留言：「之前看到陳積榮先生拍攝的短片，知道他因要治療第四期肺癌，已經花費了差不多所有積蓄，現在需要向大家籌款醫病！我已將款項捐贈給陳積榮先生（Jeff),當中也包括了我囡囡自願捐出的愛心利是錢。」

▲ Yoyo與女兒小時候的照片。（IG圖片）

她續指：「雖然我和Jeff並不認識，但看到他現時的狀況，也覺得很心痛！我只希望盡我們小小的力量和心意，可以把愛和鼓勵送給Jeff!衷心祝福他可以早日康復！也希望大家可以出一分力，幫助有需要的人！」

Yoyo也補充Jeff的資料：「前無綫藝員陳積榮（Jeff）在去年8月時突然拍片表示患上第四期肺癌，而且有擴散跡象，經醫生診斷後最壞情況可能只剩下半年生命。早前Jeff有幸獲有心人籌錢醫病，完成電療療程後每天要食標靶藥，花費鉅大。目前經濟拮据，已沒有足夠金錢支付治療費用。」

貼文引來不少熱心人士響應Yoyo的呼籲慷慨解囊，令Yoyo親自回覆：「好感動！大家都好有愛心！」

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群星相助

自Jeff公開病情，不少圈中人也伸出緩手，馬浚偉送他兩箱靈芝，好友孫慧雪甚至積極呼籲捐款。而醉心幕前的Jeff曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

一向為善不甘後人的Bob林盛斌，知道Jeff病情惡化並難以承擔昂貴的醫藥費，和3個女兒商量後決定捐出今年收到的部分利市錢，希望能減輕陳積榮在醫療及生活上的負擔。

▲ 化療要用多7至80萬。（影片截圖）

並透過社交媒體告訴Jeff：「真係好叻，好勇敢，好堅強，我好希望你可以打贏呢場仗，我哋一家人都衷心祝福你。」

同場加映：孟希璘訪問

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