【新冠疫苗】富衛推免費疫苗副作用特別保障　住院現金保障高達1.5萬港元

▲ 富衛香港推出免費「疫苗副作用特別保障」，指住院現金保障高達15,000港元。

富衛香港推出免費「疫苗副作用特別保障」，由2月8日至6月30日（包括首尾兩天）的保障期內，任何富衛人壽個人保險計劃保單的合資格客戶於接種疫苗後產生受保的不良反應均可享額外保障，範圍涵蓋所有香港認可之疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，費用全免兼且毋須登記。

保障範圍包括：

住院現金保障 – 因受保的接種疫苗不良反應及於14日內於香港或澳門住院，每日可獲1,000港元賠償（只限1次住院，最多15日），最多高達15,000港元

恩恤身故保障 – 接種受保疫苗後30日內因疫苗不良反應或併發症於香港或澳門身故，將獲25萬港元賠償

住院前門診保障 – 因受保疫苗的不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢醫生並於隨後14日內住院可獲一次性現金保障高達300 港元

保障詳情：

日期：由2月8日至6月30日（包括首尾兩天）

合資格人士：任何富衛人壽個人保險計劃保單的合資格客戶於接種疫苗後產生受保的不良反應均可享額外保障。

富衛香港服務熱線 ：+852 3123 3123

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責任編輯：張懿慧