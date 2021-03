【高效學習】每周操卷+必備錯題簿 英文5**狀元的「PDCA」學習法則

經常收到查詢關於中學生學習英文遇到的困難, 「成日溫完都唔記得詞彙? 」、「每次都臨急抱佛腳溫英文,完全無方向?」 、「考試同學校教的內容不太相同?」其實Spencer Sir憑教學經驗,想同大家分享多間傳統名校學生,包括聖若瑟,聖保羅男女等英文頭10名的學生學習秘訣!

為了應付考試,不少學生都會操卷鞏固知識,但操卷也要有原則,不能盲目,否則適得其反。

一星期做一份卷

寫Skill Book (錯題簿)

寫時間表

其實可以用PDCA 原則,學5**狀元規劃時間。



A. 可規劃一星期時間表 ,每日先計算可以溫習時間,同埋盡量量化

B. 除了手寫時間表,你都可以用Asana (app) 幫你安排時間, 佢有手機版同電腦版,非常方便

C. 查核:檢討睇下自己做唔做得切



學好考試技巧

其實好多學生都需要學考試技巧,例如可以1分鐘提升閱讀理解技巧? 有一種Reading的題型係可以有技巧性地準備,可以快人50% 答到作者態度 (Writers' Tone)? 下面就同你地分享少少!

One major magazine recently suggested that food trucks had brought affordable ethnic cuisine to the people of Los Angeles – seriously? LA has always had hundreds of brick and mortar eateries serving exactly this kind of affordable ethnic cuisine…..

問題:

What does the word “seriously” say about the writer’s attitude to the magazine’s claim?

A. ridiculous

B. very serious

C. rather vague

D. unimportant