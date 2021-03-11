【高效學習】每周操卷+必備錯題簿 英文5**狀元的「PDCA」學習法則

經常收到查詢關於中學生學習英文遇到的困難， 「成日溫完都唔記得詞彙? 」、「每次都臨急抱佛腳溫英文，完全無方向?」 、「考試同學校教的內容不太相同?」其實Spencer Sir憑教學經驗，想同大家分享多間傳統名校學生，包括聖若瑟，聖保羅男女等英文頭10名的學生學習秘訣!

為了應付考試，不少學生都會操卷鞏固知識，但操卷也要有原則，不能盲目，否則適得其反。

一星期做一份卷

每星期最少要計時做一份Grammar及Reading閱讀卷 每星期堅持做，做錯的題目一定要分析，不能做完就算，或只對答案

寫Skill Book (錯題簿)

可以手寫一本或One Note，記下錯的題目同tricky的題目 例如其中一個閱讀理解問You在文中是指什麼 -> 答案其實是指Everyone 而不是Readers

寫時間表

其實可以用PDCA 原則，學5**狀元規劃時間。

plan 計劃：找出問題原因，制定「改善計劃」 decide 執行：依據計劃 check 查核：檢討計劃與成果 action 行動：針對落差原因，修正與調整



A. 可規劃一星期時間表 ，每日先計算可以溫習時間，同埋盡量量化

B. 除了手寫時間表，你都可以用Asana (app) 幫你安排時間, 佢有手機版同電腦版，非常方便

C. 查核：檢討睇下自己做唔做得切



學好考試技巧

其實好多學生都需要學考試技巧，例如可以1分鐘提升閱讀理解技巧? 有一種Reading的題型係可以有技巧性地準備，可以快人50% 答到作者態度 (Writers' Tone)? 下面就同你地分享少少!

原文: One major magazine recently suggested that food trucks had brought affordable ethnic cuisine to the people of Los Angeles – seriously? LA has always had hundreds of brick and mortar eateries serving exactly this kind of affordable ethnic cuisine…..

問題: What does the word “seriously” say about the writer’s attitude to the magazine’s claim? A. ridiculous

B. very serious

C. rather vague

D. unimportant

如果你有學過考試技巧，10秒內就可以準確答到答案是A。

1. 因為option B 有very (極端字眼) ，再加上DSE Reading考作者態度，如果文中直接出果個adjective，好大機會唔會係答案 (正所謂: 阿婆走得快，肯定有古怪 。)

2 最重要是要留意 seriously? 這個是反問句 – 在DSE 入面好多時都帶諷刺的意思 。

文章獲Spencer Lam English Team授權轉載。