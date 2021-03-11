【最美星二代】沈月換季曬美好身段　邱淑貞女兒騷「9頭身」黃金比例

▲ 最美星二代擁完美身材比例，沈月急不及待轉季曬長腿。

一代女神邱淑貞的女兒沈月有「最美星二代」的稱號，每次更新社交網站都成為討論話題。昨日（3月10日）沈月貼出新的照片，在天氣乍暖還寒之際，沈月已經急不及待換上小背心和短裙，大曬白滑長腿，展現「最美星二代」非浪得虛名。

現年19歲的沈月遺傳了媽媽邱淑貞的優良基因，除擁有甜美可人的臉蛋，還有一副好身材，可謂「贏在起跑線」的代表。

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沈月騷長腿

其實沈月早已半隻腳踏入了娛樂圈，不時被邀請為時尚雜誌拍攝封面、獲邀參與各大時裝展覽。

昨日，沈月收到品際品牌送上的禮物，預告新一場的時裝騷來臨。

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▲ 沈月最新照片。（instagram圖片）

沈月亦非常識做，手拎品牌的手袋拍攝了一張全身照片。

在乍暖還寒的3月份換上春裝的沈月，穿白色吊帶背心配上鮮豔短裙，非常懂得借角度擺Pose的她把長腿稍為伸出，輕易形造成「九頭身」的錯覺。

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同場加映：尹詩沛訪問