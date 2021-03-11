  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最美星二代】沈月換季曬美好身段　邱淑貞女兒騷「9頭身」黃金比例

娛樂 11:55 2021/03/11

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

最美星二代擁完美身材比例，沈月急不及待轉季曬長腿。

一代女神邱淑貞的女兒沈月有「最美星二代」的稱號，每次更新社交網站都成為討論話題。昨日（3月10日）沈月貼出新的照片，在天氣乍暖還寒之際，沈月已經急不及待換上小背心和短裙，大曬白滑長腿，展現「最美星二代」非浪得虛名。

現年19歲的沈月遺傳了媽媽邱淑貞的優良基因，除擁有甜美可人的臉蛋，還有一副好身材，可謂「贏在起跑線」的代表。

【最美星二代】沈月騷長腿展成熟造型 邱淑貞讚囡囡撞樣某邦女郎【多圖】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

沈月騷長腿

其實沈月早已半隻腳踏入了娛樂圈，不時被邀請為時尚雜誌拍攝封面、獲邀參與各大時裝展覽。

昨日，沈月收到品際品牌送上的禮物，預告新一場的時裝騷來臨。

【星二代】沈月盡得媽媽邱淑貞女神基因　18歲大個女巴黎騷玉背【多圖】

沈月最新照片。（instagram圖片）

沈月亦非常識做，手拎品牌的手袋拍攝了一張全身照片。

在乍暖還寒的3月份換上春裝的沈月，穿白色吊帶背心配上鮮豔短裙，非常懂得借角度擺Pose的她把長腿稍為伸出，輕易形造成「九頭身」的錯覺。

【星二代】邱淑貞14歲二女沈日IG小背心出沒　女神家姐沈月讚妹妹靚女

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：尹詩沛訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】李麗珍女兒長大不再似爸爸　許倚榕變氣質女神成娛圈搶手貨
16:25 2021/03/10
【星二代】李麗珍女兒長大不再似爸爸　許倚榕變氣質女神成娛圈搶手貨
【星二代尖子】王菲送細女讀瑞士貴族國際學校　14歲李嫣未成年「紋身」捱批
18:39 2021/03/03
【星二代尖子】王菲送細女讀瑞士貴族國際學校　14歲李嫣未成年「紋身」捱批
【星二代】龔慈恩仙氣女兒林愷鈴20+1　音樂造詣高IB尖子讀港大建築系
13:36 2021/03/05
【星二代】龔慈恩仙氣女兒林愷鈴20+1　音樂造詣高IB尖子讀港大建築系
【星二代】梁芷珮16歲長子考入香港高爾夫球會　3孩靚媽培育高球精英︰盼為港爭光
18:03 2021/03/05
【星二代】梁芷珮16歲長子考入香港高爾夫球會　3孩靚媽培育高球精英︰盼為港爭光
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子
17:42 2021/03/08
【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子
家庭關係 爸媽心聲 星二代 沈月 邱淑貞 娛樂人物職業 演員 娛樂行業

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
13:03 2021/03/10
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
10:55 2021/03/10
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房