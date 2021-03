【英文連接詞】英文連接詞（Conjunctions） 「So」和「So that」不同用法

So和So that是常見的英文連接詞(Conjunctions)。由於它們在表面上非常相似,以致很多學生都經常混淆兩者的用法,甚至以為可以互通,但事實上,So和So that各有不同功能。

So: 表示因果關係

So有「所以」、「於是」的意思,主要用於表示因果關係,例句如下:

She felt thirsty, so she drank a glass of water.

她感到口渴,所以喝了一杯水。

He had a heavy lunch, so he might not need to take dinner.

他吃了一頓飽肚的午餐,所以他可能不需要吃晚餐。