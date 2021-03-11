【疫苗接種】消息：衞生署明天下午公布接種疫苗指引　糖尿病、高血壓或不宜打針

▲ 衞生署將發出指引清晰表列不適合接種新冠疫苗的情況。

近日多名市民在接種新冠疫苗後出現不良反應，當中有3人在接種科興疫苗後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，衞生署將會發出指引，清晰表列不適合接種新冠疫苗的情況，包括血壓長期達160／100以上。據了解，有關指引仍未完全落實，署方仍在諮詢部分專業醫療團體的意見，最快明天下午公布指引詳情。

專家早前指出有五類人士不宜接種疫苗：

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孔繁毅日前接受網台節目《左右大局》中透露，衞生署數日內會發出指引，清晰表列不適合接種新冠疫苗的情況。他舉例指，若市民長期有吸煙習慣，在運動時有胸口痛或氣促、自知或懷疑患冠心病等均不宜接種疫苗。另外，血壓長期達160／100以上、糖尿病HbA1C數值長期達10以上，或有甲狀腺問題等，如病情未能透過藥物控制，亦不適合或須延遲接種疫苗。

本港首名接種科興疫苗後死亡的63歲男子患嚴重冠心病，被問到該名男子是否不宜接種疫苗，孔繁毅表示「無錯，同意」承認死者不宜接種疫苗。他認為當中不涉及失誤，指醫護人員當時有按規定詢問，惟死者「好想接種疫苗」，加上其沒有表明自己的病情。他強調根據化學報告，死者體內見不到炎症，而其心血管栓塞問題極嚴重，即使沒有接種疫苗，相信病情亦會在短期內惡化，另指疫苗沒有加速惡化。

他又指，首兩名死者均有嚴重疾病，如冠心病或糖尿病等，另有出現與疫苗無關的情況，例如大動脈撕裂，故可以肯定死因與疫苗沒有直接關係。

至於內地不建議60歲以上長者接種疫苗，惟本港的疫苗接種計劃則安排長者為優先組群，孔繁毅表示，科興非不適宜長者接種，僅是不建議長者接種，因其臨床數據較少，另在本港專家審視有關數據後，認為科興疫苗在18歲以上人士可以安全接種，而保護率亦足夠，另外第三波疫情有很多長者是因染疫而出現併發症致死，在衡量兩方面數據後，會安排長者優先接種。另指內地並非認為長者不適合接種，只是兩地的接種策略不同。

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記者：郭詩詩