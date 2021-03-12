【英文形容詞】英文形容詞（Adjectives） 區分「Every day」和「Everyday」用法
英文科 11:54 2021/03/12
相信每位小學生都聼過Everyday這個詞，但未必人人都知道它和Every day的分別，經常混淆它們的用法。其實，Everyday是形容詞（Adjective），Every day則是由形容詞和名詞（Noun)組成的詞組（phrase），兩者分別很大。
Everyday是形容詞表達「日常的」意思
Everyday是一個形容詞（Adjective），有「日常的」、「經常用到的」的意思，例句如下：
We can buy everyday goods from this shop.
我們可以從這間店鋪買到日常用品。
Running is his everyday routine.
跑步是他的日常習慣。
Every day是兩個獨立的詞
至於在Every day中，Every（每個）和Day（日子）是兩個獨立的詞，當中Every是形容詞（Adjective），Day則是名詞（Noun)，兩者相連而成的詞組（phrase），就只有「每日」、「每天」的意思，例句如下：
I have dinner at 7 p.m. every day.
我於每天下午7時吃晚飯。
I wake up at 7 a.m. every day.
我在每天上午7時起床。
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