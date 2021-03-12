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【英文形容詞】英文形容詞（Adjectives） 區分「Every day」和「Everyday」用法

英文科 11:54 2021/03/12

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相信每位小學生都聼過Everyday這個詞，但未必人人都知道它和Every day的分別，經常混淆它們的用法。其實，Everyday是形容詞（Adjective），Every day則是由形容詞和名詞（Noun)組成的詞組（phrase），兩者分別很大。

Everyday是形容詞表達「日常的」意思

Everyday是一個形容詞（Adjective），有「日常的」、「經常用到的」的意思，例句如下：

We can buy everyday goods from this shop.

我們可以從這間店鋪買到日常用品。

Running is his everyday routine.

跑步是他的日常習慣。

Every day是兩個獨立的詞

至於在Every day中，Every（每個）和Day（日子）是兩個獨立的詞，當中Every是形容詞（Adjective），Day則是名詞（Noun)，兩者相連而成的詞組（phrase），就只有「每日」、「每天」的意思，例句如下：

I have dinner at 7 p.m. every day. 

我於每天下午7時吃晚飯。 

I wake up at 7 a.m. every day.

我在每天上午7時起床。

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