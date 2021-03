【英文形容詞】英文形容詞（Adjectives） 區分「Every day」和「Everyday」用法

相信每位小學生都聼過Everyday這個詞,但未必人人都知道它和Every day的分別,經常混淆它們的用法。其實,Everyday是形容詞(Adjective),Every day則是由形容詞和名詞(Noun)組成的詞組(phrase),兩者分別很大。

Everyday是形容詞表達「日常的」意思

Everyday是一個形容詞(Adjective),有「日常的」、「經常用到的」的意思,例句如下:

Running is his everyday routine.

We can buy everyday goods from this shop.

Every day是兩個獨立的詞

至於在Every day中,Every(每個)和Day(日子)是兩個獨立的詞,當中Every是形容詞(Adjective),Day則是名詞(Noun),兩者相連而成的詞組(phrase),就只有「每日」、「每天」的意思,例句如下:

I have dinner at 7 p.m. every day.

我於每天下午7時吃晚飯。

I wake up at 7 a.m. every day.

我在每天上午7時起床。