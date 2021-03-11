  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【努力不懈】6歲血癌男童每日堅持學習　「小學霸」邊化療邊做功課

兒童健康 18:13 2021/03/11

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

內地一名6歲血癌男童邊接受化療邊做功課，被護士稱為「小學霸」。

內地一名6歲男童小宇，患有白血病，需要入院接受化療。為免學習跟不上，男童每日堅持學習，在病房內做功課及溫習，護士看到他如此用功，稱他為「小學霸」。

白血病復發再度入院

綜合內地媒體報道，小宇患有白血病，準備接受幹細胞移植。小宇爸爸指，兒子2歲時因為牙齦出血、皮膚瘀斑就醫，被診斷為急性早幼粒細胞白血病，早期經過化療後，情況一度穩定；沒想到隨後白血病復發，小宇再次入院接受治療。

現時小宇需要在醫院接受化療，會引起頭暈、腹痛及腹瀉等症狀。爸爸指兒子非常着緊學業，害怕自己跟不上，住院期間仍然堅持上網課及做作業，亦在病房內完成期末考試。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

護士稱為「小學霸」

負責照顧小宇的護士對他印象深刻，指他比同齡孩子要懂事很多，十分乖巧，

得知小宇病情復發，我們都很心疼。現在的小宇比以前多了一份自信和堅定，看着他每天在病房內堅持刻苦學習，我們都叫他『小學霸』。

看見小宇如此努力學習，爸爸希望他早日康復，能夠和其他小朋友一樣背起書包上學。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【傑出學生】患上血癌再失去9成視力仍奮戰人生　中六女生遇難變強：別對生活絕望
17:21 2021/02/10
【傑出學生】患上血癌再失去9成視力仍奮戰人生　中六女生遇難變強：別對生活絕望
【陪女抗癌】大女不明頭痛重現血癌細女苦況　媽媽憂惡耗再臨︰別忽視頭痛警號
14:20 2020/12/03
【陪女抗癌】大女不明頭痛重現血癌細女苦況　媽媽憂惡耗再臨︰別忽視頭痛警號
【愛孫心切】1歲半孫兒患血癌急需籌錢治療　6旬爺爺拖病軀擺檔過勞暈倒街頭
10:47 2020/10/14
【愛孫心切】1歲半孫兒患血癌急需籌錢治療　6旬爺爺拖病軀擺檔過勞暈倒街頭
中小學教育 小學 兒童健康 血癌 化療 腹瀉 頭暈 護士

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
10:55 2021/03/10
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
13:03 2021/03/10
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便