【努力不懈】6歲血癌男童每日堅持學習　「小學霸」邊化療邊做功課

▲ 內地一名6歲血癌男童邊接受化療邊做功課，被護士稱為「小學霸」。

內地一名6歲男童小宇，患有白血病，需要入院接受化療。為免學習跟不上，男童每日堅持學習，在病房內做功課及溫習，護士看到他如此用功，稱他為「小學霸」。

白血病復發再度入院

綜合內地媒體報道，小宇患有白血病，準備接受幹細胞移植。小宇爸爸指，兒子2歲時因為牙齦出血、皮膚瘀斑就醫，被診斷為急性早幼粒細胞白血病，早期經過化療後，情況一度穩定；沒想到隨後白血病復發，小宇再次入院接受治療。

現時小宇需要在醫院接受化療，會引起頭暈、腹痛及腹瀉等症狀。爸爸指兒子非常着緊學業，害怕自己跟不上，住院期間仍然堅持上網課及做作業，亦在病房內完成期末考試。

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護士稱為「小學霸」

負責照顧小宇的護士對他印象深刻，指他比同齡孩子要懂事很多，十分乖巧，

得知小宇病情復發，我們都很心疼。現在的小宇比以前多了一份自信和堅定，看着他每天在病房內堅持刻苦學習，我們都叫他『小學霸』。

看見小宇如此努力學習，爸爸希望他早日康復，能夠和其他小朋友一樣背起書包上學。

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責任編輯：王明芳