【我要去旅行】台灣新推大東北角觀光圈　玩盡新北宜蘭山海美景觀海豚攀台版「天空之城」

▲ 台灣新推大東北角觀光圈，待疫情過後可重新發現台灣之美。

一場疫情雖重創環球旅業，但感染數字長期清零的台灣，早默默重設自家境內遊的項目。台灣交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，剛推出「大東北角觀光圈」，統合新北宜蘭兩縣市的觀光景點，既可在宜蘭賞鯨豚，亦可於新北觀有台版「天空之城」的水湳洞十三層遺址，疫情過後正好重新發現台灣之美。

▲ 台灣在去年12月新推「大東北角觀光圈」計劃，當中宜蘭頭城區有著名的賞海豚活動，當中的飛旋海豚最為常見。(相片來源︰台灣交通部觀光局)

「大東北角觀光圈」是於去年12月成立的旅遊計畫，地區包括新北市4鄉鎮(瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)及宜蘭縣10鄉鎮(頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳)，14鄉鎮除了串連區內的山林、海洋環境及獨特的在地文化，更結合食住shopping 等不同的產業資源，並分為5大方向如「海洋休閒」、「文化教育」、「綠色經濟」、「樂活運動」、「移居生活」作主題，短短3小時的車距，不僅有絕美的海岸風光，亦有巍峨的山景，而各鄉鎮也因有各自的歷史淵源，旅遊資源極為豐沛，無論親子、文創、自行車之旅等也相當適合。

台灣自行車旅遊年 秘境單車行

各主題各具賣點，以「綠色經濟」為例，遊程中提供了多種農村體驗，或可乘鐵牛車，遊宜蘭內城社區的「農創賞花二日遊」；還能採茶、採果、體驗新北市貢寮鮑魚九孔王國的「鮑魚採茶二日遊」；乃至可前往宜蘭縣蘇澳有「新蘭陽八景之一」的武荖坑，及觀賞三奇稻間美徑冬山伯朗大道的「武荖坑輕奢二日遊」，享受精緻簡樸的農村之旅。

▲ 著名建築師姚仁喜設計的蘭陽博物館，也吸引力十足。(相片來源︰台灣交通部觀光局)

▲ 宜蘭蘇澳有「新蘭陽八景之一」的武荖坑。(相片來源︰台灣交通部觀光局)

至於「樂活運動」主題遊，因應今年是台灣自行車旅遊年，所開設的兩條山海秘境單車行程有新北市的「舊草嶺鐵馬逍遙二日遊」及「宜蘭濱海自行車道二日遊」，當中可探索舊草嶺，或暢玩濱海自行車道，感受「那些年」feel 的青春活力。

▲ 今年是台灣自行車旅遊年，在「大東北角觀光圈」內亦有不少單車路徑可供遊客邊踩單車，邊欣賞四周景色。(相片來源︰台灣交通部觀光局)

而「海洋休閒」活動，亦可說是大東北角地區的重磅旅遊元素，「金水黃金陰陽二日遊」可欣賞有台版「天空之城」的新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址、極具特色地理景觀陰陽海，或賞黃金瀑布；「宜蘭蘇澳壯圍二日遊」則能見識到內埤海灘的海蝕地形海灣景色、享受壯闊的海濱自行車道。

▲ 有台版「天空之城」的新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址，前身為處理金瓜石礦砂生產粗銅的選礦煉製場，荒涼而型格。（相片來源︰中央社）

更不能錯過的是，每年4月到10月底的宜蘭賞鯨行程，這段時間也是牠們的求偶期，所以有高達95%的機率能夠與鯨豚相遇，成群結隊出現群聚數量會超過100隻，也能沿海路前往龜山島探索，詳情可瀏覽大東北角觀光圈的資訊！

▲ 宜蘭的龜山島，台灣市民現在也可預約登島。(相片來源︰台灣交通部觀光局)

▲ 新北市瑞芳鎮的猴硐，曾被CNN選為「世界六大賞貓景點」，這貓咪打盹最好打打龍。（相片來源︰中央社）

東北角遊程景點包括︰

1. 宜蘭綠色博覽會 3月27日起動

在疫情下，今年宜蘭綠色博覽會仍在3月27日至5月9日期間舉行，透過主題概念展覽、戶外教學與遊憩娛樂，傳達對釉綠稻田、蒼鬱林木、山海湖河生態的珍惜維護理念，在眾多主題節慶活動中獨樹一幟。

今屆宜蘭綠色博覽會除了持續連結聯合國的「全球永續發展目標」，將生態物種保育、氣候變遷調適、友善農業、永續漁業、減塑行動等議題融入策展規劃之外，更將以世界文學的知識財產中出發，建構一個在體驗中學習友善環境，在玩樂中理解自然生態的「希望城堡」，值得期待。

2. 中興文創園區 活化紙廠古韻

前身是興建於1935年的中興紙廠，因產業的變遷歇息了十多年，如今以工業遺構、歷史建物為特色打造成富有新生命的「中興文化創意園區」。昔日的工場，當下已成為文創產業的育成基地，大致分為木、紙、布3大類，並結合手作工作坊體驗，不僅能漫步感受園區特有的歷史空間氛圍，記者之前前往，也感受到那份老建築的還魂魔力。

3. 山林親水秘境 猴洞坑瀑布

位於宜蘭縣礁溪鄉的「猴洞坑瀑布」全長約有5公里，為礁溪鄉重要河流之一。猴洞溪水短流急，落差頗大因而形成瀑布奇觀，雨季時水量豐沛，瀑布高達30公尺，傾瀉而下甚為壯觀。山區流域為火成岩地形，異石嶙峋，坑谷深邃，猶如置身於水簾洞之中。從山下沿著河堤步道拾階而上，即可抵達瀑布所在地，是一處極容易親近的玩水秘境，並可在此眺望整片蘭陽平原，壯闊非常。

4. 三奇稻間美徑 冬山伯朗大道

台東的伯朗大道很有名，其實在宜蘭的冬山鄉也有一處三奇美徑，被稱為宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉三奇村以稻作生產為主要經濟來源，田間道路仍保持原始風貌，因沿途有不少S型的蜿蜒田間小路，加上沒有視線的干擾，望出去的視野相當開闊，而稻米收割前大片黃金稻穗的美麗景緻，吸引了不少攝影愛好者前來取景，也躍升為FB/IG的熱門打卡景點！徒步或騎自行車經過，可以欣賞稻田與農村的風光，如果進入細狹的田埂，更可聞到濃濃的稻香與泥土的芬芳。

5. 宜蘭縣南方澳 隱世漁村小鎮

位於宜蘭縣蘇澳鎮的南方澳，因附近的黑潮加上特殊的沙頸岬地形，以及三面環山的地貌，形成自然良港，附近漁場、豐富的漁港資源，讓凡是來到蘇澳的遊客，都非得去品嘗最道地的海味，南方澳漁港旁海產快炒店林立，而由於產地直營，因此價格也比市區便宜不少，更是成為饕客的天下。透過祭典、市集、小旅行的重新規劃，令這個昔日繁華的漁港回復新機。

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記者︰馮柏偉