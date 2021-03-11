【新冠肺炎】消息：今日新增逾20宗確診個案 涉源頭不明個案下午設疫情記者會
社會 13:00 2021/03/11
本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（11日）新增逾20宗確診個案，涉源頭不明個案；衞生防護中心及醫管局下午會召開疫情記者會。
衞生防護中心公布昨日（10日）新增8宗確診個案，其中2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。詳情即看：【下一頁】
源頭不明確診個案包括一名Ursus Fitness 健身教練，經追查後發現位於西營盤薄扶林道64-68號地下2-4 號鋪的Ursus Fitness再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案。詳情即看：【下一頁】
「名潮食館」群組再增2人染疫，令群組至今累計54人確診 。詳情即看：【下一頁】
5個優先接種疫苗組別：
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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：
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記者：陳子謙