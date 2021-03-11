【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋覆核　法官批准申請伍健偉續還押

▲ 律政司覆核黃碧雲伍健偉保釋。（馮漢柱攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司就其中11人准保釋決定提出覆核，高等法院早前押後覆核聆訊分3批處理。伍健偉今（11日）於高等法院進行覆核聆訊，法官接納律政司覆核申請，撤回伍健偉之保釋，伍續須還押候訊；案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。

伍健偉今由資深大律師彭耀鴻代表，律政司一方由副刑事檢控專員楊美琪代表。

法官杜麗冰聽過雙方陳詞後，最終接納律政司覆核申請，撤回伍健偉的保釋，伍續須還押候訊，案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。其餘9人將分別於本周六(13日)及下周一(15日)於高等法院進行覆核聆訊。

47名被告早前在西九龍裁判法院提堂，裁判官向15名被告批出保釋，惟律政司提出覆核及引例要求各人還押，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人的保釋，4人早前獲保釋候訊。

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記者：王仁昌