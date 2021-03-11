  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋覆核　法官批准申請伍健偉續還押

社會 12:06 2021/03/11

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

律政司覆核黃碧雲伍健偉保釋。（馮漢柱攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司就其中11人准保釋決定提出覆核，高等法院早前押後覆核聆訊分3批處理。伍健偉今（11日）於高等法院進行覆核聆訊，法官接納律政司覆核申請，撤回伍健偉之保釋，伍續須還押候訊；案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。

伍健偉今由資深大律師彭耀鴻代表，律政司一方由副刑事檢控專員楊美琪代表。

法官杜麗冰聽過雙方陳詞後，最終接納律政司覆核申請，撤回伍健偉的保釋，伍續須還押候訊，案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。其餘9人將分別於本周六(13日)及下周一(15日)於高等法院進行覆核聆訊。

47名被告早前在西九龍裁判法院提堂，裁判官向15名被告批出保釋，惟律政司提出覆核及引例要求各人還押，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人的保釋，4人早前獲保釋候訊。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌

相關文章

【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋覆核　法官批准黃碧雲保釋
今日 10:39
【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋覆核　法官批准黃碧雲保釋
【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋申覆核　高院今分3段時間提訊
09:52 2021/03/06
【港區國安法】47人案律政司就11人准保釋申覆核　高院今分3段時間提訊
【港區國安法】47人案律政司覆核11人准保釋決定　高院下周四及周六處理
11:21 2021/03/06
【港區國安法】47人案律政司覆核11人准保釋決定　高院下周四及周六處理
司法覆核 律政司 港區國安法 國安法 記者

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
13:03 2021/03/10
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
10:55 2021/03/10
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房