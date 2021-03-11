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【奢華staycation】奕居名師設計套房André Fu Suite　6萬起歎一晚享香檳早餐私人水療空間【內附多圖】

休閒消費 12:25 2021/03/11

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奕居全新André Fu Suite頂樓套房，是夢寐以求的staycation體驗。（相片來源：酒店提供）

香港頂級奢華酒店品牌奕居（The Upper House），最近與設計師André Fu（傅厚民）合作，推出全新套房André Fu Suite。位於酒店48樓，是全球唯一以其命名的套房，面積達1,960平方呎，每晚要6萬起一晚，絕對是奢華staycation體驗。

可容納18人的飯廳，適合與家人朋友一起聚餐。（相片來源：酒店提供）

奕居是André Fu首個酒店設計項目，今次再度聯手，設計只此一間的頂層套房。套房以灰藍色、淡沙色及雅白色為主調，與酒店的其他房間截然不同。房間設有可容納18人的飯廳，亦有私人水療空間，備有兩張按摩床，更可從落地玻璃飽覽城市景致。

套房亦掛上André當年的設計原手稿，及有他的私人收藏品。 所有家具、燈具及擺設都是出自他手筆的André Fu Living系列，含蓄優雅，充滿美感。入住每晚60,000港元起，包括套房內享用雙人香檳早餐、90分鐘雙人按摩療程、酒店專車來回接送及自家系列禮品。

 

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奕居

地址：金鐘道88號太古廣場

電話：2918 1838

記者：張頌婷

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