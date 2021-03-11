【疫情減壓】串連深水埗社區空間　尋打卡點貓咪牆畫現身大南街垃圾站

▲ 「深水埗人_人」活動中，有不少文青位可以打打卡。

近年不少文青愛在周末「潮蒲深水埗」，在cafe嘆咖啡，或找貓店長治癒一下。由香港設計中心主辦的區域深度旅遊項目—「#ddHK設計#香港地」（Design District Hong Kong），今年正以「蛻變」為主題，結連不同界別的創意夥伴策展這「深水埗人_人」系列，不同的打卡位各有深意，並緊貼區內民情，周末不妨來閒逛一下！

深水埗的文青cafe 林立，但一杯咖啡動輒30多元，對區內基層街坊來說，可能已是一盒兩餸飯的價錢。由香港設計中心主辦，於2018年起動的三年區域深度旅遊項目—「#ddHK設計#香港地」（Design District Hong Kong）踏入最後一年，今年以「蛻變」為主題，這次的「深水埗人_人」系列中，人與人間下邊的一劃正有連繫之意。

戶外發掘 社區設計路線

#ddHK項目總策展及策劃人林美華（Sam）表示，項目選在深水埗是因它傳統上是時裝設計的重地，

這裏有不同的布藝、鈕扣在承傳那份時裝手藝，之前也有各紡織廠。當年外國不少時裝設計師來港找物料，發掘了各種創作靈感。 而深水埗仍保存不少傳統老店， 香港設計中心的原意，是認為設計源於生活，故擬定這個戶外式的設計路線，不會覺得藝術空間高高在上，其實設計就是around the corner。

▲ #ddHK項目總策展及策劃人林美華（Sam）坐著的，正是一間士多前，一個讓街坊休息的椅子空間，充滿社區情味。(攝影︰馮柏偉)

其實深水埗近年在全球最具型格及人情味社區投選中榜上有名，並伴隨榜首西班牙巴塞隆納街區、深水埗緊接洛杉磯市中心後排行全球第三。

Sam更希望透過這次活動，推動公眾參與並促進香港的社區共融，「以本土元素為靈感，用設計為大眾熟悉的公園街道帶來蛻變。深水埗這裏有很多尚未被發現的人與人間的故事，彼此可互相連結，也讓年輕一輩與老街坊，甚至區內不同族裔間打開對話之門。」

1. 大南街垃圾收集站 變身20米貓咪牆畫

深水埗不少店舖，由文青cafe到傳統店舖，都有貓店長駐場招客，根據非正式統計，該區約有500位貓店長。這些可愛的小毛孩各具性格，亦有粉絲群眾。

本土藝術家兼插畫設計師Kristopher Ho以此為題，就聯同以幫助弱勢社群非牟利組織城市的盼望（Hope of the City）的一班青年義工合作 ，在大南街垃圾收集站的牆身創作逾20米的牆畫《人人和喵dd》，繪上他對貓店長的印象，畫作背景上的棉花，更呼應着深水埗的布料行業。



而掃描牆上的二維碼，可觀看曾跟隨日本攝影師橫浪修學師的導演Bobyea為貓店長拍攝的影片《喵水埗》，讓大家跟隨貓店長腳步，以貓眼視角探索深水埗新舊小店間的緊密連繫。

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2.與鄰舍打開話匣子 手繪標句族裔共融

深水埗社區由不同種族人士構成，多國文化共冶一爐。然而，礙於語言的隔閡，居民同住於一區未必有全面的交流溝通。

平面設計師兼手工招牌繪製師Katol，則運用手繪形式，聯同藝術家陳靄凝以中國書法呈現不同語言的標句，包括廣東話、英文、越南文、尼泊爾文、印尼文、泰文及印度文等等，是問好，是聊天開場白，亦是窩心提示，讓大家遇見外也可以這裝置藝術，打開話匣子，如「早晨」、「食左飯未」，甚至70後的老餅記憶「耀眼陽光」。

▲ 深水埗區不同族裔的語言，也放在這裏，讓他們打開話題，以達到各膚色人種連繫的目的。(攝影︰馮柏偉)

▲ 在深水埗南昌街休憩公園的手繪標句裝置，有助族裔共融。(攝影︰馮柏偉)

3. 阿里皮藝 木製「聊天單車」

深水埗是一個尋寶好地方，店舖有新有舊，種類繁多。「深水埗人_人」社區計劃，就與拾源百塊、基督教關懷無家者協會等等多間非政府機構合作，派出多位導師與一眾學生組成不同的團隊，參與木工與家具工作坊，學習有關的技能後，就往區內共10間新舊小店，與店內的主理人溝通，了解舖內有甚麼需要，然後通過非常規設計（informal design），運用重用材料、設計思維與木工手藝，助各家小店度身訂造升級再造的家具，為街坊店舖帶來新意。

當中的一間阿里皮藝，其老闆Alvin表示特意從一間單車店收集一架廢棄單車，再構思如何與社區互動。「我本身做建築模型，與木藝學員傾過就砌成這設坐椅，放在門口，讓街坊可以坐下閒聊。」

#ddHK設計#香港地 「深水埗人_人」社區計劃

日期︰即日至3月14日



記者︰馮柏偉

