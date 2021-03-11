【回南天】潮濕天氣決戰浴室50隻蚊滋　$10平靚正終極大法一招KO

▲ 潮濕天氣浴室佈滿蚊滋，可用$10平靚正方法滅蟲。

天氣潮濕，又是蚊滋出沒的季節。台灣一名網民發現家中浴室出現逾50隻蚊滋，近日發文求助。有市民曾分享，只需用$10就可徹底消滅浴室蚊滋。

最近天氣回暖，相對濕度最高達95%，很易滋生蚊蟲。該名台灣網民在facebook群組「爆廢公社二館」向網友求助，上載相片問「怎麼消滅這些蝴蝶？」

從相片可見，浴室的瓷磚上佈滿一隻隻體形細小的蚊滋，總數逾50隻。

▲ 浴室瓷磚佈滿蚊滋（facebook群組「爆廢公社二館」）

帖文一出，網友紛紛留言提供各式各樣滅蟲方法：

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▲ 浴室瓷磚佈滿蚊滋（facebook群組「爆廢公社二館」）

是毛蠓還是蚤蠅？

到底這些蚊滋為何會出現？可怎樣把牠們一舉殲滅？

根據食環署的《防治蟲鼠簡訊》，在排水渠與洗滌盆四周出沒的滋擾性害蟲為「毛蠓」，體型細小約1至5毫米長，大多出沒於潮濕的環境，最常見於浴室和廁所內。

毛蠓習性、防治方法：

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蚤蠅習性、防治方法：

香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問則指出，家居浴室常見出現「蚤蠅」，屬於滋擾性的昆蟲，不少人會把它與毛蠓混淆。

他指出兩者的分別，毛蠓較常見於公廁，滋生自糞便。家中廁所的小飛蟲多是「蚤蠅」，因為水渠口有頭髮、食物碎屑等有機物沉積，加上溫暖潮濕的天氣而滋生。

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$10終極滅蟲方法

不過，有市民指出，把漂白水倒入渠口，是治標不治本的方法：「渠內有油脂，所以滋生昆蟲。不去除油脂是治標不治本，漂白水只是用氣味驅走昆蟲，但無法去油。」

TOPick綜合市民成功消滅毛蠓或蚤蠅的終極方法，此方法既比通渠用品便宜，又可避免使用氣味刺鼻的漂白水。

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責任編輯：羅嘉欣