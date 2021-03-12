【英文形容詞】英文形容詞（Adjectives） 區分「A few」和「Few」不同用法
英文科 11:52 2021/03/12
Few和A few都是用來描述「可數名詞」（Countable nouns）的形容詞（Adjectives）， 兩者表面看起來意思相同，但其實有很大分別。
Few：表示「幾乎沒有」帶負面意思
Few是帶負面意思的形容詞， 表示「不太多」、「幾乎沒有」、「甚少」，例句如下：
Few of the students get good grades in the exam.
少部分學生在考試取得好成績。
Few of us can speak more than two languages.
我們之中只有少數人能說多於兩種語言。
A few：表示「不少」帶正面意思
A few則是帶正面意思的形容詞，表示「不少」、「一些」、「一定數量」，例句如下：
A few of the students get good grades in the exam.
不少學生在考試中取得好成績。
A few of us can speak more than two languages.
我們之中有不少人能說多於一種語言。
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