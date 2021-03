【英文形容詞】英文形容詞（Adjectives） 區分「A few」和「Few」不同用法

Few和A few都是用來描述「可數名詞」(Countable nouns)的形容詞(Adjectives), 兩者表面看起來意思相同,但其實有很大分別。

Few:表示「幾乎沒有」帶負面意思

Few是帶負面意思的形容詞, 表示「不太多」、「幾乎沒有」、「甚少」,例句如下:

Few of the students get good grades in the exam.

少部分學生在考試取得好成績。

Few of us can speak more than two languages.

我們之中只有少數人能說多於兩種語言。