【老師體罰】做錯數學題遭老師掟書爆右眼　8歲女童面腫結膜充血險盲

▲ 內地一名8歲女童做錯數學題，遭老師掟書體罰。

近日，內地一名8歲女童做錯數學題，遭老師體罰掟書，女童右臉受創，右眼結膜受損充血致視力糢糊險盲，而最令女童的家人氣憤的是，涉事老師沒有即時將學生送院治理，更一度用粉筆塞鼻止血，及洗掉衣服血跡試圖毀滅證據。

綜合內地媒體報道，9日（周二），楊姓家長在網上發文，表示自己快到8歲的女兒因做錯數學題，寫少一個單位就被老師暴打，差點失明。楊媽媽配以多張孩子臉部和眼睛受傷的照片，以及醫院檢查的結果。

受老師虐打女童就讀於寶雞市扶風縣第三小學二年班。3月5日（上周五）中午，女童媽媽接到數學趙老師致電說孩子受傷，叫她趕緊去學校，媽媽心急如焚邊走邊詢問孩子受傷情況，趙老師似是支吾以對。當媽媽到課室時，看見愛女滿臉血跡，女兒看見媽媽隨即委屈地放聲大哭。

數學老師向學生擲書

經了解，女童做數學題時寫漏了一個單位，趙姓的數學老師拿起一本書用膠帶綁著卷起來，要求學生伸出手受罰，而女童圖沒有伸手，老師就大力將書扔過去，女童被擊中右臉，傷及右眼。

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媽媽立即帶女兒去醫院做檢查，診斷右眼及面頰挫傷，結膜充血，視力暫模糊，鼻骨周圍軟組織腫脹。醫生指暫時無法判斷會否對視力造成長遠影響。媽媽非常生氣︰

趙某某也是為人母，為人師表，卻沒有作為母親應有的慈愛，最可氣的是，把孩子打成這樣不是第一時間送醫院，而是清洗掉衣服上的血跡……

老師疑試圖毀滅證據

女童媽媽更知道老師拿粉筆塞鼻孔止血，沒有好好處理女兒的傷勢，同時有感老師試圖毀滅證據，逃避責任，只淡淡然跟她說帶孩子去診所塗些藥就可，指自己還要上課。媽媽指女兒面部雖日漸消腫，但心理狀態不好，睡覺時會哭醒，一直表示眼睛痛及頭痛。媽媽已報警，並向縣教育局投訴。

陝西省扶風縣委宣傳部昨日（11日）宣布，已成立工作組全面調查，包括跟進受傷學生後續治療、心理輔導等，而涉事教師已被停職受查。有工作人員透露，涉事老師家境複雜，加上本身患病，故有時對待學生情緒較激動，相信傷及學生事件不是故意。

網民斥責枉為人師

不少網民見女孩的傷勢，都表示心痛，斥責該老師，部分留言如圖︰

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責任編輯︰王明芳