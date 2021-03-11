▲ 【小儀與13型男】與小儀約會大玩煮飯仔，蘇民峰感激愛人無嫌自己窮。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，最新一集邀請到「成熟穩重型」 的蘇民峰師傅擔任小儀的約會對象，甫出場小儀即嫌棄表示：「不是吧，為甚麼？講好是成熟型男，怎麼會是你呀？」身旁蘇民峰即回應指：「我熟到爛，不過型不型，就見仁見智。」你一言我一語，場面惹笑。

節目中，蘇民峰為小儀親自下廚煮西班牙菜，盡顯成熟穩重一面，小儀亦讚嘆表示：「如果個男生好似師傅下廚厲害，吸引力會大增，男仔下廚給女仔，感覺好溫馨。」

席上，蘇民峰亦不時提及拍拖30年的「愛人」Lilian，他說：「我不是成熟，但我好現實，跟我一起會有安全感，以前太窮，女生會嫌我窮，直到我這個『愛人』出現，我窮都無嫌棄我，第一餐跟她在台灣飲茶，是她結帳，因為她怕我無錢付，她第一次來香港，買東西送給我，我都無買東西給她。」

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小儀自嘲幼稚拒愛熟男

問到蘇民峰憑甚麼成功「鎖住」Lilian？他笑說：「我都有問過她鍾意我甚麼，她說覺得我可憐，由憐生愛。她當時鍾意我是因為我醒目，還有一樣東西是因為我份人好玩，有哪個男友每日會跟對方蒲天光，再行彌敦道返屋企。」

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在小儀眼中，蘇民峰不僅是成熟穩重，她指對方更是可以付托終生的好男人，小儀說：「跟成熟型男一起有甚麼不好處？我太幼稚，未夠成熟，未接收到他的東西，可能會好大壓力，不過我是喜歡跟成熟男生一起，但這類男生我吸引不到，未試過有這類型男仔追求過自己。」

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