涉盜用他人信用卡網購過百萬元名牌貨　26歲內地保險銷售員涉案被捕

▲ 26歲內地男子報稱任職保險銷售員，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被捕。（曾秋文攝）

警方拘捕一名持工作簽證來港工作的內地男子，疑早前與網上詐騙集團合作，以不法手段獲取他人信用卡資料，並以盜取所得的資料購買名牌物品，繼而轉售獲利，警方前日（9日）在油麻地將其拘捕，在其家中搜出大量證物，價值約100萬元。被捕男子為內地人26歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，警方稍後將落案檢控有關罪名。據悉，疑犯持工作簽證來港任職保險銷售員，在港工作5年。

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油尖警區刑事調查第5隊主管雲天星督察表示，警方在前日（9日）接獲一名受害人報案，指其信用卡資料被人盜取，並被人在網上進行交易，於一間名店以5萬元購買3個名牌手袋。油尖刑事調查隊人員接手調查後，掌握購物內容和資料，到油麻地圓方商場內一間店鋪外埋伏，並在當日下午拘捕一名正準備到來取貨的男子，相信與案有關。稍後探員將他押解回寓所檢獲大批證物，包括11隻名錶、7個名牌手袋、大批飾物和10萬元現金，總值超過100萬元。

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記者：曾秋文