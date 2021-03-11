【商場速報】Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場　3大打卡位另設迪士尼花季主題限定店

▲ Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場，必成打卡熱點。（MOKO 新世紀廣場提供）

櫻花季又到，今年又無得「回鄉」去日本賞櫻，留在港去MOKO新世紀廣場或許可以止止心癮。由本月25日起，MOKO新世紀廣場舉辦「春の花見」活動，加入人氣Disney卡通角色設置數個櫻花打卡位，亦有「迪士尼櫻花季期間限定店」，其中當然少不了「幸福鳥居櫻花路」，還原日本必去景點，超吸引！

▲ MOKO新世紀廣場舉辦「春の花見」活動，加入人氣Disney卡通角色設置數個櫻花打卡位，亦有「迪士尼櫻花季期間限定店」。（MOKO 新世紀廣場提供）

第一個打卡位「幸福鳥居櫻花路」全長逾15米，櫻花背景配上鳥居，細心聞聞櫻花更有香味飄出，還有大鼻與鋼牙於櫻花步道起點迎接大家，走著走著也會見到小飛象、小鹿班比等角色，驚喜不斷！若想再增添多一點日本的感覺，商場更設有簡易和式浴衣體驗服務，只要先用App預約，即可換上和式花見浴衣2小時任打卡。

另外兩個必去的Disney角色x櫻花打卡位，包括Winnie The Pooh的「櫻花甜蜜派對」，可與1.5高的Pooh Pooh在韆鞦上拍照，亦可走入米奇與米妮的「光幻櫻花小屋」，置身彷有滿天櫻花的浪漫國度。

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除此之外，Disney粉絲更可到「迪士尼櫻花季期間限定店」尋寶，限定店以櫻花粉色為主調，發售大量季節限定Disney商品，茶具套裝、香薰連粉紅立體迪士尼角色擴香石套裝、Disney角色櫻花形Cushion都有，充滿少女心!

MOKO新世紀廣場呈獻「MOKO春の花見」櫻花主題打卡區

日期：3月25日至5月19日

時間：10am至10pm

地點：MTR樓層中庭、L1走廊及L2

迪士尼櫻花季期間限定店

日期：3月25日至5月19日

時間：12pm至8pm

地點：MTR樓層中庭

▲ （MOKO 新世紀廣場提供）

簡易和式花見浴衣體驗及花見小物借用

日期：3月27日至5月19日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：1pm至5pm

地點：L1 樓層 MOKO POP 內

＊The Point 會員憑積分，可於線上換領「簡易和式花見浴衣預約證」或「花見小物預約證」，於選擇時間內親臨MOKO POP攤位出示預約證，即可借用簡易和式花見浴衣一套或花見 小物 2 小時以供場內拍照之用。

記者：Panda