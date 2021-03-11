【林鍾一戰】鍾培生自爆男性荷爾蒙過多　邀宅男女神陳婉衡陳嘉倩簡淑兒做節目

▲ 鍾培生曾作客田蕊妮的節目《女人四十》。

「富三代」鍾培生與林作的「百萬拳賽」連日來引起大眾關注，「林鍾一戰」成為全城熱話。鍾培生與林作二人日前正式舉行簽約記者會，交代上擂台的正式開賽細節，不過賽事要半年後才舉行，大眾要多一點耐性。

出身富裕家庭，爺爺為已故的「工廈大王」鍾江海。作為富三代的鍾培生亦有發展自己事業，當上電競公司的老闆。因為「林鍾一戰」令大眾對鍾培好奇，甚至找回他以前的新聞及訪問。

家世顯赫的鍾培生原來身邊不乏美女相伴，他亦喜歡與女藝人打交道，並曾與藝人蔣家旻及陳婉衡等傳緋聞。

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▲ 鍾培生與林作的「百萬擂台戰」非常受關注。（經濟日報圖片庫）

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曾自爆性慾強 想生3至6個小朋友

鍾培生曾於2018年，任田蕊妮主持的TVB節目《女人四十》的嘉賓，在節目與阿田來了一場Speed Dating。

當時，二人在餐廳約會，剛見面打招呼後，鍾培生已立即拿起餐牌，只簡單詢問田蕊妮「有沒有不吃的食物？」後，便主動下單叫「Tasting menu」。

▲ 田蕊妮曾訪問鍾培生。（影片截圖）

田蕊妮對此有感不太被尊重，之後鍾培生就指這是對廚師的尊重。

二人談起對對方的印象，鍾培生稱讚田蕊妮是有主見有想法的女生，田蕊妮就覺得他為人性急、喜歡以分數衡量一件事成功與否，當時她直言整體印象一般。

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鍾培生男性荷爾蒙多

之後，鍾培生又提起將來想有3至6個小朋友，坦白的他表示因為自己的男性荷爾蒙過多，田蕊妮大感愕然，並直接詢問對方：「咁你咪好鹹濕？」

鍾培生解釋：「我唔賭、唔食煙、少飲酒，冇咩不良嗜好，比一般男性對異性嘅需求大少少。」田蕊妮再問：「過程會唔會好唔浪漫？」他續指：「我尊重我伴侶，需求嘅嘢我會互相包容，盡量令佢滿意。」

田蕊妮最後又總結若非因為Speed Dating，她並不會坐下聽他說話，因為覺得對方為人沉悶：「同佢食完一次飯之後，會明白點解佢搵唔到女朋友。」

當然這是3年前節目的訪問，現在的鍾培生說不定有所改變。

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▲ 鍾培生經常邀不同女藝人做個人頻道的嘉賓。（Instagram圖片）

常邀女藝人拍片

其實鍾培生雖然非娛圈中人，不過他一早已有發展自己的YouTube頻道，並與不少圈中女藝人作客他的YouTube頻道節目《Date with鍾培生》，而且位位都是宅男女神。

比如他曾邀請過陳婉衡在節目中野外露營，更拖手玩跳彈床，又曾與簡淑兒同遊大澳、與前主播陳嘉倩整手工藝，更大讚「嘉倩BB」是「最接近天使的人類」，可說是豔福無邊，令不少宅男羨慕。

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