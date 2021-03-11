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【潮物速報】H-PLUS推出全新Pokemon口罩系列　超巨型比卡超壓紋3月12日預售【內附連結】

休閒消費 12:40 2021/03/11

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H-PLUS全新推出Pokemon口罩系列第一彈。（H-PLUS提供）

經常推出卡通口罩的H-PLUS，繼LINE FRIEDNS、櫻桃小丸子、小熊學校、藍精靈等卡通公仔後，即將推出全新Pokémon系列第一彈，並於3月12日晚上8時起於網站開放預售，比卡超迷不容錯過。

全新Pokemon系列口罩第一彈，將於 3 月 12 日晚上 8 時起於網站開放預售。

全新Pokémon系列會分為6盒登場，內有10多款色彩繽紛的款式，包括比卡超Face Art Pattern款（$138/30片獨立包裝）、比卡超黃色壓紋款（$148/30片）、伊布系列彩色壓紋款（$218、9款共45片獨立包裝）等、讓大家可配搭不同服飾。

口罩於香港製造，採用PET不織布，配上專為亞洲人而設的3.5mm空心扁耳繩，並通過瑞士OEKO-TEX Standard 100要求及歐盟REACH驗證。

    點擊圖片放大
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175mm成人口罩系列兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE>99%的高防規格，全新系列亦獨家採用升級超聲壓印技術，印壓出特大公仔款式，綫條清晰。

而第二彈將於4月中旬公佈，凡購買6款全集合套裝，即送一套 5款獨家口罩收納夾，限量換領，送完即止。

預售網址︰https://hplushk.com/

記者︰黃依情

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