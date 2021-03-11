【生命鬥士】遇車禍致癱瘓終身與輪椅為伴　女碩士樂觀拍片分享日常勉勵他人

▲ 遇車禍致癱瘓終身與輪椅為伴，女碩士樂觀拍片分享日常勉勵他人。

人生無常，面對突如其來的逆境，不少人都會鬱鬱寡歡，內地一名女碩士在4年前遇上嚴重車禍，導致高位截癱，須終身坐輪椅，她一度沉浸在悲傷之中，所幸最終振作起來， 現在她不時拍片分享生活點滴，又會參與一些翻譯工作，成功找回自身價值，活出美麗人生，她積極樂觀的心態亦感動一眾網民。

根據內地傳媒報道，現年29歲的孫晨璐，曾於英國布里斯托大學（University of Bristol）修讀碩士課程，熱愛美食、旅遊和拍照的她遊歷了20多個國家，無疑是別人眼中的「人生勝利組」。

可惜2017年1月的一場意外，改寫了她的人生。當時她剛慶祝完25歲的生日，準備往新加坡度過新年，但她在坐巴士前往機場的途中，不幸遇上嚴重車禍，事發時，她坐在巴士後排，突然一聲巨響，下一秒她就已經躺在地上動彈不得。

她的多節頸椎出現粉碎性骨折，脊柱神經受損，成為車禍中唯一受重傷的乘客。

命運有的時候真的沒有辦法，我當時剛過完25歲的生日，還許了好多的願望，但突然就甚麼都做不了。

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事發一個月內，孫晨璐接受了5次手術才脫離生命險，其後轉前往康復醫院進行後續治療。可是，她除了頭部和雙臂外，其他身體部位都無法移動，亦無法感知冷熱，只剩下輕微的觸感，當時她十分自卑，每天都沉浸在悲傷之中。

剛開始我不喜歡出門，不想讓別人看見自己這個樣子，而且坐著輪椅，永遠要仰著頭和別人說話。

出事後的兩年，孫晨璐每天都在醫院進行康復訓練，生活十分枯燥乏味。直到偶然下，她透過語音輸入，將經歷和心事分享至社交平台，意外獲得網民鼓勵，讓她決定振作起來，自此開始經營個人頻道，分享抗病的生活點滴，又還身兼多職，不但參與一些文案、翻譯工作，還在朋友圈賣起水果做副業。

不久前，孫晨璐在影片平台「bilibili」分享了一段名為《癱瘓者的日常生活大公開》的影片，展示如何挪動四肢起床，她依靠手臂力量撐起身體，慢慢地坐起來，又用手腕的力量穿上襪子和棉褲。對一般人而言簡單的動作，孫晨璐耗費3年時間練習。這部影片打動許多網民，紛紛留言鼓勵她。

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孫晨璐亦經常分享化妝影片和復康過程，真實地呈現出癱瘓人士在生活中所面臨的種種困難。鏡頭中的她活潑、樂觀、開朗，她表示：

看到我的經歷還能夠激勵其他人堅強生活，彷彿又有了生活的意義，我會繼續努力下去，實現夢想，也幫助別人。

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責任編輯：羅嘉欣