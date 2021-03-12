【超市大搜查】纖維比粟米片豐富+抗皮膚血管老化　營養師推薦9款高纖較低糖穀麥片

▲ 營養師推薦9款高纖較低糖穀麥片。

穀物是不少人的早餐之選，除了常見的粟米片外，穀麥片或許是更健康、更高纖的選擇！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）接受TOPick訪問就分享9款較低糖的高纖穀麥片。Gloria表示，穀麥片由全麥穀類組成，所以比一般粟米片含更豐富纖維，且升糖指數較低，又含抗氧化物可保持皮膚和血管健康，好處多多。

穀麥片與一般粟米片有什麼分別？

Gloria指，穀麥片由全麥穀類組成，包括全麥小麥、麥麩、全麥燕麥、燕麥糠、大麥、黑麥等。所以穀麥片比一般有米和粟米做的爆米/米通（rice puff）、粟米片（cornflakes） 含更豐富纖維。

推薦9款較低糖高纖穀麥片

市面上有眾多款穀麥片，但部份糖份較高。經Gloria分析，推薦以下9款較低糖又高纖的穀麥片：

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穀麥片的好處

1. 延長飽肚感、防便秘

Gloria指，穀麥片含非水溶性纖維，可以避免便秘、增加及延長飽肚感，其升糖指數亦較低，令飽肚感更持久。

部份含洋車前子的穀麥片或燕麥片，更有水溶性纖維，可降血液中壞膽固醇及保持血糖穩定。

2. 營養比精製澱粉多

穀麥片亦會保留麩皮和胚芽層，所以比精製澱粉（如：白米）含有更多膳食纖維、維他命B雜，抗氧化劑和植物化學物質。其所含的抗氧化物，可抵擋自由基對皮膚及血管的老化、侵害，保持皮膚和血管健康，尤其適合壓力大、飲食失當、缺乏休息運動的都市人。

3. 升糖指數較低

精製穀物通常含高添加糖、脂肪、鹽，並通常有比全穀物更高的GI（升糖指數）。吃精製穀物可致血糖急劇上升，胰腺反應強烈。

過量進食膳食纖維可致反效果

雖然膳食纖維好處多，但大家應注意進食份量，否則適得其反。

總膳食纖維每日建議攝取量：

兒童：（兒童的年齡+5）克

青少年及成人：25-30克

Gloria提醒，患有腸道功能障礙、消化功能較弱人士都不適合進食大量纖維。攝取纖維過多但水份不足，反而可引致便秘。

若以往飲食中的膳食纖維量不多，突然大幅增加膳食纖維的攝取量可引致胃氣脹、腹脹及胃痛。所以建議和營養師商量，循序漸進地改變飲食習慣。

小朋友進食高纖穀麥片時，建議先從三份一碗開始，因為進食太多纖維或會會造成胃氣脹和胃痛。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：楊宛茜