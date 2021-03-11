【東張西望】阮嘉敏感恩團隊同行助弱勢　東張女神有使命感無悔入行【多圖】

▲ 「東張女神」阮嘉敏（Mandy）分享拍攝《東張西望》的點滴及感受。

TVB節目《東張西望》內，有不少人氣主播，當中在今年開始成為廠主播的「東張女神」阮嘉敏（Mandy），過往出外景做過不少著名採訪。阮嘉敏接受TOPick專訪，分享《東張西望》採訪的點滴及感受。

2016年參加香港小姐入行的阮嘉敏感謝家人一直支持，並表示從沒後悔從事演藝行業，且會繼續努力做好這份工作。

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▲ 阮嘉敏今年開始成為《東張西望》的廠主持。（取自IG）

獲封《東張》正義女神

同時有演出劇集、主持《姊妹淘》的阮嘉敏稱：「拍劇及當《姊妹淘》主持是工作上的學習，而《東張西望》這個節目則是特別的。節目的性質和模式都改變了，在這個位置是真的會有一種正義感。」

Mandy續指：「《東張西望》很多題材都是關於香港貧富懸殊的問題，有時看見他們或接觸到個案很想幫助他們，但同時也有種無能為力的感覺。」

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另外，阮嘉敏最為人記得是追訪屯門大媽大叔跳舞嘈音擾民事件，她發問連串尖銳問題，令在場大媽大叔無言以對。其出色表現獲網民大讚，盡顯急才之餘，也顯出無懼惡勢力，因而獲封《東張》正義女神。

她回想說：「其實那天我以平常心去做公園那宗個案，做回自己而已。當時的我只是很純粹地問一句：『為何你不收呢？』可能因我比較直接，加上剪接效果便令事件很搞笑。」

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▲ （TVB截圖）

感激團隊幫忙

很多觀眾欣賞Mandy不怕事，她卻覺得：「從事這行不能怕醜，只是做回自己，我向來都不是很怕醜。」

談到最深刻的一次採訪，阮嘉敏分享說：「試過有個20多歲的年輕人，他沒有很好的社交能力，甚至連與別人溝通也需要別人的幫助。他不小心便花了很多錢去購買一些運動課程，並向《東張》求助。」

▲ 《東張西望》外，阮嘉敏還主持《姊妹淘》。

Mandy續指：「其人工是八千至一萬，但他購買的課程為5、6萬元，這對一個打工仔來說是將近半年的人工。他跟我們說是非自願買，後來我們助他退回金錢，他哭着跟我們道謝。他還說了一句：『如果你不幫我們，我都不知道這半年怎麼辦。？」她感慨續指：「原來真的能幫助別人，感覺很開心。」

採訪一個故事，往往要花大量時間去等待，期間亦要日曬雨淋，甚至面對一些恐嚇，問她工作會否很辛苦，Mandy稱：「因為我們有很完整的團隊，你眼見數分鐘的片段其實背後是他們作了很多準備，很多時都是他們做好了然後跟我說要怎麼做，所以都是較為輕鬆，不算是很辛苦。」

▲ 阮嘉敏參選港姐入行。（東星圖片）

參加港姐入TVB

回望Mandy入行經歷，她於2016年參加《香港小姐競選》晉身十強，選美後加入TVB發展演藝事業：「小時候沒想過去選港姐，本來報名藝員訓練班並獲選，但最後卻沒開班，也失落了一後時間。不知會等到何時，因為年紀關係不能再等下去，便決定選港姐，這是一個途徑。」

從小到大都看電視的阮嘉敏說：「很多場景都會看到公司，後來在那裏上班，會跟電視上一些很熟悉的演員合作，雖然已入行約4年，但感覺仍然很新鮮。」

▲ Mandy與哥哥感情甚好。（受訪者提供）

獲家人默默支持

原來，Mandy的媽媽一直希望她能成為新聞報導員：「她很喜歡這職業。我跟她說其實我在《東張》坐廠也如新聞報導員，只是時段不同而已。」

縱然她未有完全滿足媽媽的願望，也獲得家人支持：「可能他們怕我辛苦，經常問我夠不夠錢用。我也有給他們家用，月頭總是會推來推去，希望有天能做到令他們欣然接受、不再推塘，那便很好了。」

▲ （取自IG）

此外，家人很為Mandy設想，「我們最近有想過搬家，因為哥哥明年結婚，有想過搬去細一點的單位，能省卻一些金錢。他們會主動提出不如搬到將軍澳，方便我上班。我覺得他們其實也很支持我，很開心的。」

阮嘉敏坦言：「不易做，要老人家改變其生活模式一定是不容易的。我覺得買餸會不方便，他們便說一次過買數天的便可以。雖然他們口裏未有說很支持我，也不會於我每天放工後問我辛不辛苦，但行動上則很支持。」

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未有後悔入行

中大傳理系畢業的阮嘉敏，表示入行以來感到有點慚愧：「身邊跟我一起畢業的大學同學，可能他們已在賺某一個數字的人工，也真的是很好。如果他於數年內繼續獲得這收入，應該也能儲到首期買樓。我會跟自己說，再努力一點、畀心機一點。」

但Mandy卻從沒後悔：「如果有天他們跟我說『屋企好唔掂，等著我開飯。』我也會堅持做這行，並去找其他方法去賺取更多錢，我覺得辦法是一定有的。在香港這個地方，只要你願意做，你是不會生活不到。」

記者：梁樂欣

同場加映：李旻芳、黃耀英專訪