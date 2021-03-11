【情緒急救】有打工仔見老闆眼神驚到匿入廁所　藉社工網上免費輔導解開心結

▲ 註冊社工Joe連結一群社工和護士，於動盪時代成立組織，為港人提供免費網上輔導，希望能伴在大家左右、聆聽困擾，幫助每個有需要的人。

過去兩年的社會運動和疫症風波，使本來就活於龐大的工作和經濟壓力下的香港人，負面情緒不斷堆疊，心理疾病確診數字不斷攀升。註冊社工Joe連結一群社工和護士，於動盪時代成立組織，為港人提供免費網上輔導，希望能伴在大家左右、聆聽困擾，幫助每個有需要的人。

初入行受工作壓力困擾一年 靠輔導紓緩



註冊社工Joe入行近6年， 剛入職時也曾因工作壓力大，難適應而受情緒困擾，試過不同方式也無法好好排解。「持續了年多，雖然能上班，但心情好差，也睡不好。」

身為社工，對情緒問題本有較高的覺察力，Joe決意找輔導幫忙，短短4節已紓緩纏繞逾年的壓力，他指感覺像重生一樣。

有時不想讓家人擔心，找朋友又怕會阻到他們，找輔導反而有個中立、專業的人，我可以毫無顧忌地說出所有，冷靜分析當時的情緒，一起討論如何解決。

▲ 若個案有自殺念頭，Joe指會立即轉介至相關服務機構，因情況危急，網上輔導無法面對面親身處理，有一定風險。（iStock圖片）

陪伴之外照顧被忽略的需求 助個案釐清情緒源由

曾有個案工作壓力好大，每次看到老闆的眼神就好驚、好緊張，甚至要躲入茶水間或洗手間。長期精神緊張致工作表現欠佳，愈是做錯就愈驚，形成惡性循環。經輔導後才發現，原來老闆的眼神，讓個案聯想到少時父親的嚴厲教導，故會萌生「他不喜歡我、他一定覺得我好無用」等想法。

Joe於是與個案一步步了解每部分細節，讓他面對情緒、冷靜下來，再助他分清老闆與父親的眼神之別，從回顧與老闆的交流中減少負面想法，更教他面對情緒波動時的小貼士。

建立共同目標，大家討論一下如何才能減少緊張。有需要時可到茶水間做呼吸練習減壓，每朝先讀些鼓勵自己的語句才上班，情況漸漸改善。

以往個案或會以轉工來解決問題，但透過輔導，最終找到問題根源，紓發了積壓了許久，從未正視的家庭壓力心結，Joe亦見證著他透過輔導，每星期慢慢改善。

社會對輔導認知不足 經濟條件阻礙求助需要



常說當局者迷，當掉入情緒低谷，要自救往往是一大難題，Joe指輔導員與彼此關係良好、有商有量，感覺被承托住。「情緒好得意，當無人與你討論時，即使好顯然易見，自己一個都會好混亂、未必搞得掂。那刻好執著，他就教些減壓方法，欣賞我努力、堅持工作的態度，當下聽到會覺得好舒服，心理平衡些。」



平時擔當輔導別人的角色，當換個角度、親身體驗服務使用者的身份，Joe更確信輔導的成效和重要性。惟公營資源有限、輪候期長，有些服務機構開朝9晚5，打工仔難以遷就時間求助。而私營輔導收費偏高，約$1,200至$1,500一節，有人或因經濟考量，即使面對壓力也不求助。

獲得聆聽是基本人權，但有好多原因會阻礙到，收費是其中一環。有些基層並非沒想過找私營機構做輔導，但一見到價錢就會思考付不付得起，而非自己是否需要。

▲ 做網上免費輔導，Joe指遇得最多的是失業、家庭問題，部分為疫情衍生的困擾。也因網絡無疆界，他曾協助過來自內地和馬來西亞的個案。（吳霆俊攝）

Joe續指，港人對輔導的認知不足，不但求助意識較低，亦對輔導的成效存疑。到底輔導過程如何，「傾偈」有何幫助？「看些較好的醫生，過千元都會付，但輔導像不是必需。有些個案可能起初只得一分不開心，慢慢積聚變了六、七分，最後就會直接看精神科醫生，然後吃藥。但其實可能可以好早就處理，起碼有人陪住，或者處理到部分。」

大眾普遍認知為要不靜候時間沖淡情緒，要不服藥治病，但其實解決方法並非如此兩極，輔導員的角色就如站在中間點把關，及時伴着一群受情緒困擾的人。



連結有心社工及護士 創網上平台一對一免費輔導



如是者，Joe於去年6月成立「那些在輔導室的事」專頁，在Facebook分享有關情緒健康、精神疾病的資訊，同時提供情緒評估服務、網上輔導、精神科藥物諮詢等等，費用全免。原本宣傳、教育、輔導一腳踢，後來逐漸在網上連結了一群有心人，現在組織由十多位註冊社工、護士一同負責。

輔導最重要的就是創造一個環境，（服務使用者）完全是主角、被尊重，想講哪方面的困擾都可以，亦能隨時停、隨時轉。 人只要覺得被尊重，開始被聆聽和關懷，講吓講吓就會有些抒發，發現原來有方法解決。

免費輔導可拋開經濟束縛，Joe期望可藉此讓大眾透過體驗，以了解輔導是怎樣的一回事，而輔導節數、何時結束均由服務使用者主導。除了聆聽和陪伴，輔導員亦會從旁協助梳理情緒，了解因由，並一同思考紓緩或解決方法。「替他釐清問題所在，要逐步分析，再加以關懷和鼓勵，一同商討方法面對。」

組織現時以一對一的形式，一位社工專注負責一個個案，以保持服務質素。除了社工身份，Joe亦身兼管理的角色，一有人求助會先簡單了解其情緒困擾屬哪方面，繼而做一個簡單情緒評估，再分發負責社工跟進。其後為兩方約定好日子和時間，透過軟件在網上做輔導。社工大多會露面，而求助者則可以自由決定，完成後社工會撰寫報告記錄進度。

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讓受助者重拾生活動力 「做社工其實可以付出多啲」



10多位註冊社工和護士來自五湖四海，負責精神復康、學校支援、青年工作的都有，本住同一助人理念而成為義務輔導員。大家每兩星期開一次會，討論程序、輔導時曾碰上的問題，也從個案分享中為彼此提供意見，磨練輔導技巧。

跳出本業的主要服務對象，在社區資源轉介、行政工作以外，更專注以輔導幫助更多有需要的人。「能讓被社會忽略了的，常常覺得難過的人，重拾動力去生活，是好有價值的事。」Joe說。有服務對象紓解情緒困擾後，更會主動關心義工，這些舉動都好窩心。

▲ 除了情緒評估和輔導，Joe亦會在專頁上分享不同精神疾病的資訊，以及情緒健康小貼士。（「那些在輔導室的事」Facebook專頁圖片）

「我們作為社工，應該是社會上最懂得照顧別人情緒的人，是否可以付出多些呢？」這是Joe成立組織的初衷。談及輔導，他總以個案的角度出發，以個案需要甚麼、想要甚麼為本，他說最緊要是陪伴和同行。

港人常常覺得要死人冧樓才要找人幫，或覺得好小事毋須別人幫，但我覺得不是。有甚麼就傾吓，總之能舒服點就可以了。 至少試了輔導這個方式，覺得有好轉的話，人生總有起伏，日後有需要再以此幫助自己就好。

記者：吳霆俊