【英文副詞】英文副詞（Adverb） 分辨「Altogether」和「Together」用法

Altogether和Together都是副詞（Adverb），而且驟眼看兩者分別不大，以致很多人都以為它們的意思相通，但事實上，它們各有不同的功能和用法。

Altogether：表示「全部」、「總共」

Altogether有「全部」、「總共」、「合計」、「完全的意思」,例句如下：

He bought altogether 10 clothes from the boutique. 他一共在服裝店買了10件衣服。 I don't altogether agree with his speech. 我不完全同意他的演講内容。

Together：表示「在一起」，例句如下：

We used to run together. 我們以前一起跑步。 We studied together at the school library yesterday. 我們昨天在學校圖書館溫習。

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