  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英文副詞】英文副詞（Adverb） 分辨「Altogether」和「Together」用法

英文科 11:51 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

Altogether和Together都是副詞（Adverb），而且驟眼看兩者分別不大，以致很多人都以為它們的意思相通，但事實上，它們各有不同的功能和用法。

Altogether：表示「全部」、「總共」

Altogether有「全部」、「總共」、「合計」、「完全的意思」,例句如下：

He bought altogether 10 clothes from the boutique. 

他一共在服裝店買了10件衣服。

I don't altogether agree with his speech. 

我不完全同意他的演講内容。

Together：表示「在一起」，例句如下：

We used to run together.

我們以前一起跑步。

We studied together at the school library yesterday. 

我們昨天在學校圖書館溫習。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

呈分試 英文科 小學

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫