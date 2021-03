【英文副詞】英文副詞（Adverb） 分辨「Altogether」和「Together」用法

Altogether和Together都是副詞(Adverb),而且驟眼看兩者分別不大,以致很多人都以為它們的意思相通,但事實上,它們各有不同的功能和用法。

Altogether:表示「全部」、「總共」

Altogether有「全部」、「總共」、「合計」、「完全的意思」,例句如下:

I don't altogether agree with his speech.

He bought altogether 10 clothes from the boutique.

Together:表示「在一起」,例句如下:

We used to run together.

我們以前一起跑步。

We studied together at the school library yesterday.

我們昨天在學校圖書館溫習。