海關禁售一款木製玩具　指有組件脫落或令兒童窒息

▲ 海關禁售一款木製玩具。（經濟日報資料圖片）

香港海關今日（11日）提醒市民留意一款不安全木製玩具，測試結果顯示玩具的小部件有令兒童窒息的潛在危險，呼籲家長應立即停止讓兒童玩該款玩具，商戶如有出售，亦應立即下架。

▲ 海關發現一款不安全木製玩具。（海關提供）





海關人員早前從不同地區的零售商試購12款兒童玩具作安全測試，測試結果發現其中一款木製玩具的細小組件有脫落情況，如被兒童吞下，會有引致窒息的潛在危險。海關其後採取行動，搜查涉案的連鎖零售商，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。人員亦到全港各區進行巡查，暫時沒有再發現該款玩具有出售。





海關建議市民，於購買及使用玩具時，應注意以下安全事項：

切勿讓兒童獨自把玩玩具

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

遵照玩具上所附載的所有指示

注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫掉的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息

檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等

扔掉玩具及兒童產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息

如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩

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責任編輯：黃悅晴