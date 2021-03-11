【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚

▲ OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒，單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚。

小朋友的成長需要家長陪伴與關愛，但有時家長礙於工作忙碌，日常的照顧也成問題。內地一名單親爸因長時間工作，早出晚歸，獨留5歲兒子在家中，惟兒子在一晚凌晨睡到一半驚醒，不禁崩潰大哭，「有沒有人可以攬住我睡覺啊？」爸爸回家後從家居鏡頭看見畫面，心痛得鼻酸流淚。

綜合內地媒體報道，今年30歲的韓姓男子是一名單親爸爸，他在兒子1歲半時與妻子離婚，及後便一個人帶著孩子生活，

很辛苦，要外出工作賺錢，還要照顧孩子，有時真是力不從心。

韓先生從事高空工作，多年前購入雲梯車，本來想自己接工作時間自由一點，方便照顧兒子。沒想到，常常早出晚歸，最後連兒子也不能照顧，只能請朋友幫忙接兒子放學，再為他準備晚飯，照顧至晚上6時、7時，再將兒子帶回家，讓兒子自己洗澡睡覺。爸爸哽咽表示，兒子懂事得讓人心疼，

兒子經常說，「爸爸你去工作吧！我一個人在家也行，早點回來。」

兒哭醒︰有沒有人攬住我睡覺啊？

不過，韓先生還是放心不下，於睡房中安裝家居鏡頭，觀察兒子在家的情況。在本月6日凌晨1時多，韓先生加班回家打開家門，5歲兒子穿著睡衣從睡房衝出來，撲進他的懷中大哭，他見狀不禁好奇問兒子，「你不是睡著了嗎？怎麼回事?」他哄兒子睡覺後，隨即打開家居鏡頭影片，才發現兒子在半夜睡覺時驚醒，看到家中無人，便躺下繼續大哭，對著空氣哭著問：

有沒有人可以攬住我睡覺啊？

韓先生看見立刻流淚，內疚地大哭。

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望家長多陪伴孩子

及後，韓先生將影片發佈至社交媒體，配上「生活不該這樣，放你一個人在家也是無可奈何」的字句，希望引起共鳴，提醒大家要為孩子保持一個完整的家，「每個家庭都不容易，應該會引起很多人共鳴，即使心酸，一切還得繼續，希望可以帶給孩子幸福。」

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責任編輯：王明芳