【抗癌鬥士】90後男生腦癌毁神經被笑「獨眼龍」　苦讀5年考入中大：要證明有缺憾也做得到

▲ 患有腦癌的Michael憑不屈的意志考入大學，朝自己的夢想進發，更創組織關注情緒健康及殘疾議題，盼以每人一小步，推動社會改變。

出生不久就確診腦癌，陳尚懿（Michael）的人生路起初就不平坦。病症影響樣貌和身體機能，在學時曾因而難融入圈子，但Michael其後憑不屈的意志考入大學，朝自己的夢想進發。

手術後右邊身的神經綫受損，右眼視力僅剩一兩成，右邊臉連笑也有難度，活動能力亦比常人差。「右手右腳都不靈活，而由於臉部神經不能動，看起來樣貌比較怪，也不對稱。」不斷進出兒科、眼科、耳科、腫瘤科覆診，小時候他需做物理治療訓練四肢，以避免走路不平衡。



因容貌不同被排斥 「男男女女都不喜歡我」



因為外表，Michael曾被同學稱為「獨眼龍」。小一至小四大家齊上體育堂，他被安排坐在一旁等下課，Michael說感覺好像一直被排除在外。「體育堂完了之後我通常都會哭，他們跑得好開心，人人都在玩，只有我坐著。」其後又因視力問題，判斷空間、距離的能力稍遜，難以玩籃球或足球。他選擇到圖書館閱讀，或者捉棋。「但捉棋要兩個人的嘛，要找人都有點難。」他說。



至升上中學、踏入青春期，大家開始更注重外表，Michael亦因而被排斥，甚至出現言語欺凌。察覺到他人投射怪異眼光，也對自己保持戒心，Michael嘗試主動打招呼，卻換來對方的無視和嘲笑。

那年男男女女都不喜歡我。我試過回家時哭，夜晚也會思考如何跟他們相處得好點。因為就算跟他們打招呼，想跟他們做朋友都好，都好難到融入圈子。

▲ （陳靜儀攝）

發憤讀書想證明自己 準備公開試日日地獄式溫習



情況直至升上高中才稍有改善，因大家年紀漸長思想也變成熟，不再太介意外表。

若要分組，經常都找不到組員。去到最後只剩自己一個，就隨便入一組。我有問過他們為甚麼眼神如此奇怪，對我戒心這麼重？他們說看外表覺得我凶神惡煞。

初中時Michael不愛讀書，中二、三各留班一年。成績表滿江紅，名次長期包尾。即使考試都不停打機，因為找不到原因好好讀書，只求升班。直至一位曾留級的師兄，高中發憤後升讀科大，才激起Michael的升學意志。他因而努力重拾進度，中文、通識、數學科不難上手，惟Michael從小對英文較沒信心，沒動力學也感困難。「因為神經綫的問題，我英語發音稍怪。小時候曾被取笑，覺得不開心也無自信講英文，懂得的詞彙亦不多。」



決心考好公開試升大學，Michael日日在自修室溫習至晚上11時，自修室關後才吃晚飯，繼續讀到凌晨，平均只睡4小時。能堅持此地獄式生活，全因曾經被取笑、被看輕，故Michael好想證明即使身體有缺陷，同樣有能力做到。

我不想被人看不起，想得到別人認同。

▲ （被訪者提供）

考3次DSE仍未達標轉戰副學士 苦讀5年終入大學



如此奮力準備，但最後英文科成績仍未達升學標準，Michael選擇重考，前後共考了3次公開試，卻始終不達標。在重讀期間Michael曾找暑假工，但來來去去都是搬運工作，面試過程又受冷眼，更讓他確信只要讀好書才是唯一出路。

公開試之路波折不斷，Michael其後選擇報讀副學士，換個方法繼續朝大學夢進發。

苦讀兩年終於收到中文大學的面試機會，其後更獲有條件取錄，Michael不單在學成績要達標，更另需在IELTS課程考獲6分，才能取得學位。「收到那刻好開心，但亦好驚，因為我英文非常差。尤其是聆聽，我不能夠聽完句英文，好快地把它轉換成中文。」

朋友為他搜羅二手溫習材料，陪他練口語、教他表達，每日再加緊溫習，足足考了4次達標。跨越重重難關，經歷5年堅持之後，Michael終於圓了大學夢，主修政治與行政。

眼見社會充斥歧視不公義 創組織籲關注精神健康及殘疾需要

達成理想後，Michael沒有因而鬆懈，在大學裏繼續尋找發展機會，磨練才能。他一年內參加了十數個比賽，長時間凌晨四、五時才睡，不斷工作、迫自己學習。Michael一邊裝備自己，一邊關心各種社會議題，如加入中大關注殘疾人士的學生組織，去年更與同學們一同創辦「同行鳥 Companion HK」，盼推動關注精神健康、情緒病患者和殘疾人士。



「在社交平台上見過一些重症患者有病友群組、互相追蹤。他們會貼些想自殺，甚至𠝹手的相片，我發覺這類人在社會上最需要幫助，但往往亦是會被忽視的一群。」

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想改變世界善待殘疾人士

欲改變社會，需要滿腔熱血，也要計劃，Michael會思考如何運用社會資源支援患者，如就業輔助等，組織計劃未來成為社企提供服務，以連結學校、社會、商界和患者。他亦想做政策研究與倡議，期望將來社會不再懼怕情緒病患者，患者能坦誠病史而不受歧視。

記者：吳霆俊