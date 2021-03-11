【港鐵8折車費】本港客運業務去年虧損擴大至54億元　港鐵：難以獨力持續提供優惠

▲ 港鐵今日（11日）公布去年業績。（陳靜儀攝）

港鐵今年6月將按「可加可減」機制調整票價，但去年第四季「家庭每月入息中位數」按年下跌7.2%，由於機制設有「負擔能力上限」，故2021年的票價不可作變動。

至於港鐵今年6月會否凍結甚至調低票價，港鐵行政總裁金澤培回應指，有關票價調整機制是公開、透明和客觀，目前方程式的部分數據仍未公布，要等待今個月底數據公布，票價連同優惠會一併公布。

問及會否延續由政府和港鐵出資提供的港鐵8折車費優惠，金澤培指，了解市民面對的困難，惟港鐵本港客運業務去年虧損擴大至54億元，而車費是港鐵主要收入來源，故難以獨立持續提供相關優惠。

港鐵表示，由於家庭月入中位數出現負增長，去年並無上調票價，根據票價調整機制，已宣布的2020/2021年度2.55%加幅或會於隨後兩年，即 2021/2022年度及2022/2023年度實施，加幅分別為1.28%及1.27%。根據票價調整機制得出的2019/2020年度調整幅度，餘下0.3%加幅或會於2021/2022年度實施。上述的調整將視乎票價調整機制的條款而定。

港鐵又指，去年不但沒有調整各種車票和月票的價格，更提供折扣推廣，並向長者、小童、學生和殘疾人士提供17億元的恆常車費優惠。港鐵亦於去年4月宣布推出為期6個月的經濟支援措施，包括為使用八達通的乘客提供8折車費優惠，以及乘客購買「港鐵都會票」及「全月通加強版」可享有100元扣減，而在去年11月分別將兩項措施延長至今年3月6月。

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記者：陳子謙