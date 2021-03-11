【播毒鄰居】公屋惡霸橫行大圍隆亨邨3年　每日向鄰居鐵閘吐痰及香口膠塞鎖匙窿

▲ 公屋惡霸每日向鄰居鐵閘吐痰，又將香口膠塞鎖匙窿。

疫情當下，更要注意衛生！大圍有公屋住戶日前於網上發文，指有持白卡的鄰居每日都向同層不同住戶閘門吐口水或吐痰，又會掛垃圾或已使用過的口罩，甚至塞香口膠到鎖匙窿。受害街坊表示自己忍了3年，實在忍無可忍，向房署主任投訴但無果，最後房署主任登門勸喻時被吐口水，該住戶才被扣7分懲處。

受害街坊於Facebook群組「沙田之友」發文，指大圍隆亨邨一名住客3年來每日都往同層、不同住戶的閘門吐口水、吐痰、掛垃圾、掛用過的口罩，甚至會至塞香口膠至鎖匙窿。

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我地有幾戶特別嚴重，真係火都黎。佢係年初一，二，三仲拎個噴壺，有茶色液體噴我地嘅閘，當日真係好想XX佢。

受害街坊表示，3年前已經投訴過問題，但情況毫無改善。向房署主任投訴，則指「冇佢乎」，因為該男子持有「白卡」(殘疾人士登記證)。

話就話係睇精神科，但佢處事好正常，IQ高，EQ今日領教過，都好掂。

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近幾個月，情況更為嚴重，於是街坊集合5、6戶受害人再向房署經理投訴，並提供多段cctv影片做證據。豈料經理指片段難以作為扣分證據，一定要主任或他本人親眼目睹事發經過才可以。

我地依家冇晒佢辦法，搞到我每日洗2次閘，而且佢唔係精神分裂症嗰種，佢係太叻嗰種，超乎地冷靜。

結果半個月前，房署主任勸喻涉事男子時遭對方吐口水，才對該住戶扣7分處理。

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責任編輯：羅嘉欣