【偷廁紙判囚】持刀超巿外劫600卷廁紙　3男子認搶劫罪囚40個月

▲ 案件於區域法院審理。（資料圖片）

去年疫情肆虐，曾引發搶購防疫用品潮，廁紙一度被搶購一空，1名男子於超級巿場持刀指嚇卸貨職員，同時另外2名男子劫走共50條廁紙，總值1,695元，涉案3男今（11日）於區域法院承認搶劫罪，被判監40個月。法官判刑時指，案發時疫情嚴峻，市面出現搶購潮，不能因所劫去的廁紙價錢不高，便否認其市場上價值。法官認為3人使用手推車，顯示犯案前有簡單部署，並非毫無預謀。

3名被告為何智良（27歲、無業）、李甄陶（34歲、送貨工人）及李業堂（30歲），各被控1項搶劫罪。控罪指3人於2020年2月17日，在旺角道97號地下惠康超級市場外搶劫男子吳智敏，劫去50條、共600卷廁紙，總值為1,695元。

案發當日清晨，事主吳智敏與同事在上述惠康超級市場外卸貨。面戴口罩的首被告及另一男子上前向事主查詢營業時間，2人及後離開。

不久，首被告截返及取出生果刀距離事主腰部3吋，並叫對方不要動。另外2名被告從卸下的貨物中取去50條廁紙，放上手推車後逃去，首被告亦往同一方向逃去。

警員逐處搜查，案發2小時後，警方於旺角國際大樓的某賓館房間內，發現涉案50條廁紙及首被告的身分證，手推車則放在賓館附近梯間，該大樓的閉路電視拍到3名被告出入大樓及電梯的情況。控方指3人伙同搶劫，以及首被告有意圖使事主害怕受到武力對待。

首被告親自向法官求情時，向案中事主道歉，並向到庭支持的母親表示歉意。其餘兩名被告代表律師求情時指，本案並無預謀，亦非精心策劃，事主在事件中沒有受傷，被告已全數賠償所劫去貨物的金額。

法官判刑時指，案發時疫情嚴峻，市面有搶購潮，不能因為被告所劫去的廁紙價錢不高，便否認其市場上價值。

法官認為3人使用手推車，顯示犯案前有簡單步署，並非毫無預謀，首被告有展示武器，但無傷及事主，判3人入獄40個月。

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記者：林欣樂