【虐殺女童】法醫指女童新舊傷勢達133處　左肩及右膝傷口深入軟組織

▲ 法醫指女童新舊傷勢達133處

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（11日）於高等法續審。為女童驗屍的法醫今供稱，女童全身有多達133道新舊傷口，其中左肩及右膝的傷口更深入軟組織。法醫指由於女童的傷口並不致命，而傷口卻有細菌感染，因此法醫裁斷女童死於敗血症。

負責為女童Z驗屍的法醫郭嘉琪今出庭供稱，女童身上有58道新近傷口和75道舊傷口，傷口包括有瘀傷、磨損、裂傷、潰瘍和膿腫。郭指出，女童頭上有11道傷口，包括右眼內眼皮上、下唇和頸部有瘀傷，女童的胸口、上背、腰部、上肢等亦滿佈傷勢。

郭又指，她曾於女童身上採樣化驗，顯示女童的血液系統已遭細菌感染，導致其肺部及腦膜等器官均受感染。郭又供稱女童身上的線狀瘀傷，與警方在女童搜出的藤條所造成的傷勢吻合。

郭又表示女童傷勢的位置和分佈，反映其傷勢並非意外或自殘所造成。至於女童頭上的傷勢，郭則供稱與女童被拋上天花板撞傷吻合，而且是在生前一、兩天內受傷。

郭又指出女童身上有不少重複受傷的傷勢，而女童身上有兩處最嚴重的傷口，分別是在其左肩及右膝上，兩處傷口均深入軟組織，女童的腦部亦有瘀傷。郭指出由於女童的傷口並不致命，而傷口卻有細菌感染，因此裁斷女童死於敗血症。

代表父親的大律師吳政煌盤問郭時問及，當傷口結痂時是否會感到痕癢，郭回應指相信陪審團可自行判斷。吳又問及重複受傷的傷勢，有沒有可能是由撕掉傷口上的結痂所造成，郭回應指有可能。郭又同意辯方指出，若傷口在消毒時處理不當，可能會引致細菌感染。

代表繼母的大律師羅志霖盤問郭時則問及女童頭上的腫脹，郭指出女童整個頭部均有腫脹，並非只是局部位置，因此其頭部傷勢可說是相當嚴重。郭於控方覆問下同意女童的傷勢，除了可能是撞上天花板造成外，亦可能是頭部墮地造成。

代表繼外婆的大律師潘志明盤問郭時則問，郭的報告指女童體重為20公斤，是否屬正常水平，郭同意說法，並同意相關數據並不反映女童受到飢餓。郭於控方覆問下又指，若然女童只受到短時間的飢餓，其體重未必能將之反映。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝