【瑞士名錶】Greubel Forsey四體陀飛輪突破極限　全球限量11枚首次以鈦金屬襯藍色調

▲ 首次以鈦金屬襯上藍色調的GMT Quadruple Tourbillon，限量推出11枚，四體陀飛輪結構由兩組同步運行的30度雙體陀飛輪組合成，錶面設有24小時圈包圍著自轉中的地球儀，並同時顯示晝/夜。（$6,690,000）（品牌提供）

Greubel Forsey（GF）於2004年成立，對時間演繹富有挑戰精神的兩位創辦人Robert Greubel及Stephen Forsey，以革命性的技術顛覆了傳統複雜腕錶功能而一鳴驚人。由一開始首個成功研發的30度傾斜雙重陀飛輪裝置，到結集4個陀飛輪於一身的Quadruple Tourbillon，還有史上轉速最快的24秒Tourbillon 24 Secondes陀飛輪，以至加入24秒陀飛輪裝置的大自鳴腕錶，成為製錶史上最複雜的腕錶之一，沒有一項不是震撼錶壇的發明！

GF每年所發布的新錶不多，皆因品牌每一款腕錶都需要至少數年時間研發，暫且跟大家介紹今年率先登場的兩款新作︰GMT Quadruple Tourbillon世界時間四體陀飛輪腕錶及Balancier Contemporain擺輪腕錶。

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GF將GMT Quadruple Tourbillon四體陀飛輪腕錶推向嶄新領域，採用由兩組同步運行的30度雙體陀飛輪組合成為四體陀飛輪結構：第一個30度傾斜框架每分鐘旋轉一周，置於第二個每4分鐘旋轉一周的平面框架中。球體差動裝置傳輸4個陀飛輪的平均運行速率，從而改善整個機制的走時性能，可徹底消除由地心引力導致的運行誤差。錶殼以堅硬的鈦金屬製成，8時位的地球儀可同時顯示多個時區，於10年前創製，已成為GF的一大標誌。

Balancier Contemporain是品牌首款錶殼只有39.6毫米的腕錶，首度換上紅金錶殼，是繼Signature 1和Balancier後另一款沒設置陀飛輪的作品。當中置入大擺輪的作用是要確保腕錶擁有良好的穩定性，但品牌所面臨的難題，就是如何在狹小空間中容納碩大的擺輪。為確保精密調校，外緣內側安裝了6顆調節螺絲，既避免與空氣產生摩擦，又可防止因空氣摩擦而導致的擾動，令腕錶擁有卓越精準計時性能，同時也易於輕鬆調校。

產品查詢︰2110 4410

記者︰梁靜詩