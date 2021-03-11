【病態育兒】迫女兒簽約承諾終生不做肥妹　控制狂爸每日磅重遭子女控虐待

▲ 英國一名控制狂父親迫女兒簽下合約，要求她承諾終生不發胖。

父母要學習對子女慢慢放手，尤其成年子女應有自主權。英國一名父親對子女有強烈控制慾，包括迫女兒簽下合約，要求她承諾終生不發胖，更幾乎每日為她磅重，確保她維持健美身型，他早前遭子女控告虐待和毆打。

據英國《每日郵報》報道，來自英國伯克希爾郡溫莎鎮（Windsor）的Rachid Khadla現年56歲，她與妻子育有3名子女，包括女兒Amira、兒子Hicham和Karim。23歲的Amira指出，爸爸控制她的生活，決定她可以穿甚麼衣服、見甚麼人、和誰聊天、看甚麼電視節目等。

合約要求︰不准發胖至死

3孩爸爸Rachid非常重視健身和飲食，他於2012年迫女兒簽署一份文件合約︰

我，Amira Khadla，永遠不會讓自己發胖。我會做很多運動，以確保直到死為止都不會發胖。

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檢察官Alex Krikler表示，「被告非常清楚自己的健康狀況和飲食習慣，定期健身並保持健康飲食。」Rachid一直重視女兒的體重，事實上他幾乎每日為女兒磅重，確保她的體重沒有增加。

子女遭受言語暴力及毆打

Amira又透露，爸爸經常用匙羹打她的手臂和胸部，甚至在她9歲時把椅子扔向她，導致她的耳朵後留下一個腫塊。但Rachid向醫生說謊，聲稱女兒的傷勢是由足球造成的。Amira承認她對爸爸感到很恐懼，長期遭爸爸語言暴力，斥責她「愚蠢」、「失敗」和「垃圾」。

除了Amira，她現年18歲的弟弟Hicham亦曾被父親拳打胸部，他於2019年10月因做家務太慢，被爸爸勒頸5至10秒，令他險些窒息。Rachid現年26歲的長子Karim因童年遭受殘酷對待，已與全家人斷絕關係，他表示15歲時被爸爸用力地猛擊他的頭部，以至受傷倒地。

聲稱對兒子勒頸出於自衛

Rachid否認曾想勒死兒子，聲稱自己當時只是自衛，因為兒子表現得很生氣，令他感到害怕。他否認三項虐待兒童罪，以及兩項對他人身體造成實際傷害的毆打罪。

此外，Rachid的妻子Sarah Khadla與他結婚27年，她傾向支持子女對丈夫虐待的指控，稱丈夫脾氣暴躁，會無緣無故對孩子生氣。

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責任編輯：王明芳