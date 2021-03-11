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【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　19宗本地個案包括3宗不明源頭

社會 16:37 2021/03/11

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今日新增22宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19至60歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，分別由印尼及比利時抵港，累計11,151宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

食物及衞生局副局長徐德義出席疫情記者會時指出，過去一周有51宗確診個案，包括22宗不明源頭，逾13萬人已接種新冠疫苗。他強調不論是接種哪一種疫苗都要了解疫苗須知，如果對任何疫苗曾有過敏，不要接種，另外如果有慢性疾病或者其他疾病而不確定情況，需要諮詢醫生意見。另外，截至今日10時，全港疫苗接種中心在未來兩周的預約名額約3成，建議市民可以預約。

張竹君指出，今日16宗與本地個案相關個案均與Ursus Fitness有關，包括6名工作人員及10名客人，累計17宗個案。另有初步確診逾40宗，包括30多宗涉Ursus Fitness。詳情即看：【下一頁】

另外，今日有3宗源頭不明個案，包括澤安邨鑽石冰室洗碗工。詳情即看：【下一頁】

五類人士不宜接種新冠疫苗：

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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：郭詩詩

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