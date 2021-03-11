【選舉制度】人大通過選委會增至1500人、立法會增至90人　設資格審查委員會

全國人大高票通過，《完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》。決定共有9條，包括將特首選委會由1200人增至1500人、立法會議席增加20席至90席。

根據決定，選委會負責選出特首候任人、部份立法議員及提名特首候選人，由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，及港區人大代表、港區全國政協、全國團體香港成員等共5個界別，合共1500人組成。

另外，特首要由選委會選出、由中央任命，特首候選人要獲得不少於188名選委聯合提名，分別要從上述5個界別中，各取得不少於15個提名。

立法會方面，每屆90人，由選委選舉、功能團體選舉及分區直接選舉，共3種方式選舉產生，但未有說明比例。

另外，決定規定設立資格審查委員會，負責審查及確認選委會、特首及立法會候選人資格，又會授權人大常委會修改《基本法》附件一及附件二。

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記者：陳宛彤