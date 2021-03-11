  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭不明】新增3宗源頭不明個案　包括石硤尾澤安邨鑽石冰室洗碗工　

社會 16:51 2021/03/11

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

衞生防護中心公布，今日新增22宗確診個案。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19至60歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，分別由印尼及比利時抵港，累計11,151宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

今日三宗源頭不明個案如下：

  • 個案編號：11133：65歲女士，退休人士，住深水埗福榮街15號
  • 個案編號：11135：35歲女士，家庭主婦，住葵青荔景邨日景樓，大廈須強檢
  • 個案編號：11151，60歲女士，住澤安邨富澤樓，於石硤尾澤安邨鑽石冰室任職洗碗工，2月22日的檢測結果呈陰性，在3月9日再次檢測其後確診，沒有病徵，最後上班日為3月10日。

優先接種新冠疫苗的組別：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【口罩防疫】Ursus Fitness爆疫10人中招　健身室影片揭有人運動時拉低口罩
今日 09:33
【口罩防疫】Ursus Fitness爆疫10人中招　健身室影片揭有人運動時拉低口罩
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
今日 16:50
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
【感情糾紛】女子持生果刀上門襲前度男友　再自插腹部昏迷送院
今日 14:13
【感情糾紛】女子持生果刀上門襲前度男友　再自插腹部昏迷送院
【虐殺女童】法醫指女童新舊傷勢達133處　左肩及右膝傷口深入軟組織
今日 15:01
【虐殺女童】法醫指女童新舊傷勢達133處　左肩及右膝傷口深入軟組織
【疫苗接種】消息：衞生署明天下午公布接種疫苗指引　糖尿病、高血壓或不宜打針
今日 11:15
【疫苗接種】消息：衞生署明天下午公布接種疫苗指引　糖尿病、高血壓或不宜打針
經濟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
10:55 2021/03/10
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
13:03 2021/03/10
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便