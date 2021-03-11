【源頭不明】新增3宗源頭不明個案　包括石硤尾澤安邨鑽石冰室洗碗工　

▲ 衞生防護中心公布，今日新增22宗確診個案。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19至60歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，分別由印尼及比利時抵港，累計11,151宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

今日三宗源頭不明個案如下：

個案編號：11133：65歲女士，退休人士，住深水埗福榮街15號

個案編號：11135：35歲女士，家庭主婦，住葵青荔景邨日景樓，大廈須強檢

個案編號：11151，60歲女士，住澤安邨富澤樓，於石硤尾澤安邨鑽石冰室任職洗碗工，2月22日的檢測結果呈陰性，在3月9日再次檢測其後確診，沒有病徵，最後上班日為3月10日。

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記者：郭詩詩