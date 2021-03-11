【選舉制度】港澳辦：勢在必行　中聯辦：推動香港走向長期繁榮穩定

▲ 港澳辦和中聯辦發聲明表示支持人大就完善本港政制的決定。（資料圖片）

全國人大會議通過有關完善香港選舉制度決定。港澳辦發表聲明指，完善香港選舉制度勢在必行，港澳辦會堅決擁護全國人大決定，並將在工作中堅定執行。

中聯辦發言人表示，人大高票通過完善香港選舉制度的決定，充分體現了包括香港同胞在內的全體中國人民切實維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的集體意志。

港澳辦今日發表聲明表示，由全國人大作出有關決定，並授權全國人大常委會修改基本法附件一和附件二，合憲合法合理，是消除香港政治亂象、鞏固由亂及治局面的迫切需要，也是實現香港長治久安、確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

聲明續指，完善香港選舉制度，關鍵是把「愛國者治港」原則落到實處，又指出，政通則人和，人和則事興。完善香港選舉制度，將為「愛國者治港」全面落實提供堅實保障，為香港重回發展正軌鋪平道路。

港澳辦強調，無論是制定港區國安法，還是完善香港選舉制度，出發點和落腳點都是為了全面準確貫徹「一國兩制」方針，都是為了維護國家和香港的根本利益。港澳辦充分相信，完善香港選舉制度，如同驅散香港的政治陰霾，必將為香港創造更好未來。

中聯辦發言人表示，人大決定具有堅實的憲制基礎和法律基礎。根據憲法和基本法規定，中央擁有決定香港特別行政區設立及其製度的憲制權。人大根據「一國兩制」實踐的發展，從憲制層面決定完善香港選舉制度，是其權力和責任所在，具有不容挑戰的權威性。同時，人大決定也充分體現了進步性。重新構建選舉委員會並增加其職能、適當擴大選委會選委人數及立法會議席等等，這些規定大大拓展了香港社會各界均衡有序的政治參與，保障了香港居民的民主權利和民主質量，使選舉委員會更加符合香港的實際情況，更加具有廣泛的代表性，更加充分地體現了香港社會的整體利益和根本利益，有利於香港民主制度的穩健發展，有利於香港社會的長治久安。

中聯辦相信通過選舉制度的完善，香港一定能夠走出長期存在的「政治泥沼」，集中精力破解深層次矛盾與問題，發展經濟、改善民生，融入國家發展大局，實現良政善治，再創發展奇蹟。

中聯辦發言人最後強調，在香港由亂及治的關鍵時期，中央從憲制層面完善特區選舉制度，用心良苦。期待香港各界和廣大市民以主人翁的精神，為修法工作建言獻策，在愛國愛港旗幟下匯聚起強大正能量。

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責任編輯：林曉君