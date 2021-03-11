【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案。其中16宗與本地個案相關的個案中，全部人曾到過位於西營盤薄扶林道的Ursus Fitness，該群組至今共有17宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診個案中，10人是Ursus Fitness顧客，6人是工作人員，連同30多宗初步陽性的個案，整個群組涉及50多人。張竹君指，中心在Ursus Fitness抽取20個環境樣本，全部呈陰性。

張竹君又指，Ursus Fitness出現第一宗確診個案時已停止營業，並向曾到訪的顧客發出電郵，由3月1至3月9日，共有240位顧客，當局會安排他們強制檢疫。

張竹君續指，確診人士並不是於同一日到該處健身，部分一是參與小組訓練，有人是單獨健身或跟教練上課。她估計，由於有劇烈運動，即使健身人士之間有距離，飛沬都可能傳播。

衞生防護中心公布今日（1１日）新增22宗確診個案，其中3宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，詳情即看【下一頁】

有網民發現Ursus Fitness Facebook專頁曾分享客人運動的影片，可見有人運動時拉低口罩至下巴，詳情即看【下一頁】。

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記者：黃悅晴