【選舉制度】林鄭：港府將全面配合修訂工作　擴大選委會代表性是完善制度核心要素

全國人大會議以2895票贊成，0票反對，1票棄權，通過《完善香港特區選舉制度的決定（草案）》，特首林鄭月娥發聲明指，港府對有關《決定》表示堅定支持和由衷感謝。她稱，港府會竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，港府亦會盡快完成修訂本地法律的工作，並根據香港的實際情況，包括疫情發展，有效安排相關的選舉。

林鄭月娥稱，政治體制是中央事權，而選舉制度是其重要的組成部分，有關決定完全合憲、合法，港府完全認同《決定》提出修改《基本法》附件一及附件二，應遵循的基本原則，包括：

（一）全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；

（二）維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序；

（三）確保以愛國者為主體的「港人治港」；

（四）切實提高香港特區治理效能；及

（五）保障香港特區永久性居民依法享有的選舉權和被選舉權。

林鄭稱，港府將全面配合有關修訂工作，並指留意到經擴大、有廣泛代表性，並能體現社會整體利益的選舉委員會，是完善選舉制度的核心要素。她強調，經調整的選委會，除原先提名和選舉特首職能外，將被賦予選舉產生立法會部分議員，以及提名立法會候選人的新職能。而政府將向選委會五個界別的組成，向全國人大常委會提供意見。

她又相信，在完善選舉制度以落實「愛國者治港」原則，堵塞現時制度上的漏洞後，可有效解決近年立法會泛政治化和香港社會內耗不斷的困局，從而用好香港的獨特優勢，並在中央的大力支持下，拓展經濟，改善民生。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS



責任編輯：李淇