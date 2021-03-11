【初步確診】本港新增4宗不明源頭初步確診個案　涉白田天主教學校學生、羅氏基金中學老師

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19歲至65歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,151宗確診個案，另有40多宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

五類人士不宜接種：

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張竹君稱，今日另錄有約40多宗初診確診個案，當中有4宗為不明源頭個案：

12歲女子，在白田天主教學校就讀，3月10日曾發燒，最後上課日為3月9日，住在南昌街鑽石樓，該校需停課14日並進行清洗，上課學生須進行強制檢測。

54歲女子，住在華景山莊11座，暫未收到高危因素

將軍保良局羅氏基金中學一名老師，他居住在青衣長青邨青榕樓，採樣本CT值高（即病毒量低），但另有測試為陰性，故未必為確診個案。

57歲女士，在澤安邨麗澤樓任職保安，住在福榮街13號，3月6日出現病徵，最後上班日為3月10日，而該大廈已列強制檢測大廈名單。

張竹君亦指，40多宗初診確診個案，有逾30多宗為Ursus Fitness群組人士，累計初步確診及確診超過50人，當中包括7名員工，據悉當時有人沒有帶口罩。她指，Ursus Fitness在出現第一宗確診個案時已停業，同時向曾到訪的顧客發出電郵，涉及240位顧客，當局將安排涉事人士強制檢疫。

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記者：曾卓鋒