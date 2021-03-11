  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】本港新增4宗不明源頭初步確診個案　涉白田天主教學校學生、羅氏基金中學老師

社會 16:55 2021/03/11

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19歲至65歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,151宗確診個案，另有40多宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

五類人士不宜接種：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

張竹君稱，今日另錄有約40多宗初診確診個案，當中有4宗為不明源頭個案：

  • 12歲女子，在白田天主教學校就讀，3月10日曾發燒，最後上課日為3月9日，住在南昌街鑽石樓，該校需停課14日並進行清洗，上課學生須進行強制檢測。
  • 54歲女子，住在華景山莊11座，暫未收到高危因素
  • 將軍保良局羅氏基金中學一名老師，他居住在青衣長青邨青榕樓，採樣本CT值高（即病毒量低），但另有測試為陰性，故未必為確診個案。
  • 57歲女士，在澤安邨麗澤樓任職保安，住在福榮街13號，3月6日出現病徵，最後上班日為3月10日，而該大廈已列強制檢測大廈名單。

張竹君亦指，40多宗初診確診個案，有逾30多宗為Ursus Fitness群組人士，累計初步確診及確診超過50人，當中包括7名員工，據悉當時有人沒有帶口罩。她指，Ursus Fitness在出現第一宗確診個案時已停業，同時向曾到訪的顧客發出電郵，涉及240位顧客，當局將安排涉事人士強制檢疫。

【口罩防疫】Ursus Fitness爆疫10人中招　健身室影片揭有人運動時拉低口罩。詳情即看：【下一頁】

同場加映：過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【疫苗接種】港鐵旺角站67歲男暈倒昏迷送院情況危殆　據悉他曾於3月2日接種新冠疫苗
今日 16:20
【疫苗接種】港鐵旺角站67歲男暈倒昏迷送院情況危殆　據悉他曾於3月2日接種新冠疫苗
【新冠肺炎】保良局羅氏基金中學一名老師初步確診　明日起暫停面授課堂2天
今日 15:36
【新冠肺炎】保良局羅氏基金中學一名老師初步確診　明日起暫停面授課堂2天
【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　19宗本地個案包括3宗不明源頭
今日 16:37
【新冠肺炎】今日新增22宗確診個案　19宗本地個案包括3宗不明源頭
【源頭不明】新增3宗源頭不明個案　包括石硤尾澤安邨鑽石冰室洗碗工　
今日 16:51
【源頭不明】新增3宗源頭不明個案　包括石硤尾澤安邨鑽石冰室洗碗工　
【疫苗接種】消息：70歲老婦不適入院後死亡　9天前曾接種新冠疫苗
今日 16:08
【疫苗接種】消息：70歲老婦不適入院後死亡　9天前曾接種新冠疫苗
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
今日 16:50
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 庾慧玲 張竹君 食物及衞生局 徐德義 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
10:55 2021/03/10
【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
13:03 2021/03/10
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便