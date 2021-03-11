【職場煩事】老闆娘帶女兒上班亂跑亂叫　整爛水晶兼騷擾工作職員斥無家教

▲ 有網民表示因上司的女兒沒人看管，所以帶了她上班，不過小朋友不受控制。

小朋友精力旺盛跑來跑去亦是人知常情，不過也要看看場合。近日有網民表示因上司的女兒早上沒人看管，所以帶了她上班。不過小朋友不受控制，騷擾同事們工作，令人感到煩厭。

懶理女兒騷擾同事工作

一名網民日前在「香港討論區」發文，指老闆娘早上帶了女兒上班，稱下午便會離開，但小朋友留在公司短短數小時。網民形容：

本身已經趕緊工，忙到想鬧人，然後佢個女一邊尖叫一邊跑（佢個女三四歲左右），有時就搞下啲人，又搞下人哋啲嘢。

無奈小朋友的身分特殊，所以不敢責罵她，只能夠不停讓她「返去搵媽媽」。

讓小朋友亂跑整爛水晶

但是令網民更為難的是，原本桌上擺放了一些水晶擺設，但當上完洗手間回到座位時，看到小朋友正玩弄自己的水晶，將它周圍碰撞。雖然立即喝停，不過其後發現「成個水晶花晒，入面仲要裂埋」。網民認為老闆娘帶女兒上班並不是一個問題，但應該好好看管她，避免發生不愉快的事情。

事件引起不少網民回應，直指這是家教問題，亦建議樓主下次將水晶擺設收好。

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責任編輯：王明芳