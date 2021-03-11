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【安心復出】許志安解凍復出開工　4月拍劇集兼唱主題曲

娛樂 16:47 2021/03/11

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許志安正式解凍復出，4月拍劇集兼唱主題曲。

因為「安心事件」而暫退娛樂圈的許志安，獲太太鄭秀文支持並改過，在去年亮相ViuTV的音樂節目《Chill Club》試水溫。在今年農新年，安仔更現身所屬的太陽娛樂，率領公司同門師弟及師妹進行新春團拜。

當時許志安已表示積極修身，準備全面復出，並透露牛年有連串工作大計，當時他已透露：「新一年想試拍劇、作曲，自己唱了多年歌，但寫歌就不多，最近喜歡練電子琴時作曲。」他積極做運動Keep Fit，為復出做足準備。

安仔出行｜許志安積極操fit狀態大勇　安仔準備牛年大展拳腳

（instagram圖片）

【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放

台灣名導執導

今日（3月11日）有傳許志安正式復出的首個工作，就是將於4月往台灣拍劇集《接招吧！製作人》（暫名）。

許志安對上一次演劇集已是2017年ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 前度》。據悉安仔今次很喜歡《接招吧！製作人》的劇本，覺得角色充滿正能量所以接演，他參演劇集外並會為劇集唱主題曲。

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劇集內容關於歌手的勵志奮鬥故事，由12個單元故事組成，許志安是其中一個單元主角，該劇由憑電視劇《用九柑仔店》獲得第55屆台灣金鐘獎戲劇節目「最佳導演獎」的高炳權執導，相信劇集具一定水平。

至於「安心事件」另一主角黃心穎似乎沒有許志安般好彩，仍然與TVB有合約的她，到今復出無期但同時又被合約綁死，進退兩難。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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